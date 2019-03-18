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خطر الإصابة بالسرطان يتضاعف بالنسبة لمرضى الكلى المزمن

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 14:06

خطر الإصابة بالسرطان يتضاعف بالنسبة لمرضى الكلى المزمن
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون بمعهد كارولينسكا السويدي، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Clinical Journal of the American Society of Nephrology) العلمية، أن مرض الكلى المزمن قد يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بسرطانات الجلد والجهاز البولي التناسلي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وراجع فريق البحث حالة أكثر من 719 ألف شخص يعانون من أمراض الكلى، متوسط أعمارهم 40 عامًا، في محاولة لكشف العلاقة بين تراجع وظائف الكلى والسرطان، ليرصدوا إصابة حوالى 64 ألف شخص ممن أجريت عليهم الدراسة بالسرطان، بنسبة بلغت 8.94%، رغم عدم وجود أي تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان عند هؤلاء الأشخاص.

وبيّنت الدراسة أنه عندما تعجز الكلية عن أداء وظيفتها، تتأثر عمليات حيوية ومتنوعة في الجسم، ما يمكن أن يؤدي إلى إصابة المريض بأمراض القلب وفقر الدم وكسور العظام، وسرطانات الجلد والجهاز البولي التناسل.

وقالت قائدةُ فريق البحث الدكتورة هونج تشو، إن "الرجال الذين يعانون من اختلال في وظائف الكلى أكثر عرضة بمعدل 3 أضعاف للإصابة بسرطان المسالك البولية، وتشير الأدلة إلى أن الالتهاب الناجم عن أمراض الكلى المزمنة قد يُسهِم في تطور السرطان".

وأضافت أن "دراسات سابقة ربطت بين نقص فيتامين "د" الذي ينتشر بشكل كبير بين الأشخاص الذين يُعانون من أمراض الكلى، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان"، مُشددة في الوقت ذاته على أن "نتائج الدراسة يجب أن ترفع الوعي وتحفز التفكير في الآليات وأساليب الوقاية والفحص المستمر لمرض الكلى المزمن والتعامل مع هذه المرض على أنه أحد عوامل خطر الإصابة بالسرطان".

ومرض الكلى المزمن هو فقدان تدريجي في وظائف الكلى على مدى شهور أو سنوات، وتشمل أعراضه الشعور العام بالإعياء والمرور بضعف الشهية.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#مرض الكلى
#مرض الكلى المزمن
#السرطان
#معهد كارولينسكا

من عرب 48

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