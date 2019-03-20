الشاي الساخن يرفع احتمال الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90%

كشفت دراسة أميركية حديثة نشرتها "المجلة الدّوليّة للسّرطان" العلميّة، اليوم، الأربعاء، أنّ من شأن شرب الشاي الساخن أن يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان المريء، خاصّةً إذا ما كانت درجة حرارته تزيد على 60 درجة مئوية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة الجديدة، تابع فريق باحثين من جمعية السرطان الأميركية، وهم الذين أجروا الدراسة، لمدة 10 سنوات، 5 آلاف و45 شخصًا، تراوحت أعمارهم بين 40 و 75 عامًا، وخلال فترة المتابعة، رصد فريق البحث 317 حالة جديدة لسرطان المريء بين المشاركين.

ووجد الباحثون أن شرب 700 ميللتر فأكثر يوميًا من الشاي الساخن، بدرجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية، كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90%، مقارنة مع من يشربون الشاي لكن ليس ساخنًا.

وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة كشفت عن وجود صلة بين شرب الشاي ساخنًا وخطر الإصابة بسرطان المريء، ولكن حتى الآن، لم تحدد الدراسة هذه الصلة باستخدام درجة حرارة الشاي أو مقداره يوميًا.

ووفقًا لوكالة "الأناضول"، قال قائد فريق البحث الدكتور فارهاد إسلام، من جمعية السرطان الأميركية، إن "الكثير من الناس يستمتعون بشرب الشاي أو القهوة أو المشروبات الساخنة الأخرى، لكن من المستحسن الانتظار حتى تبرد تلك المشروبات قبل تناولها".

وأضاف: "طالما تركت الشاي يبرد قليلاً قبل أن تشربه أو أضفت الحليب البارد إليه ليقلل من درجة حرارة الشاي، فمن غير المرجح أن تتعرض لخطر الإصابة بسرطان المريء".

وسرطان المريء هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، ويتسبب بوفاة 400 ألف شخص سنويًّا، وفقًا للوكالة الدولية لبحوث السرطان؛ وعادة ما يحدث نتيجة الضرر الذي يلحق بالمريء بسبب الدخان، والكحول، وارتداد الأحماض.