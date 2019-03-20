  2. صحة
  3. صحة

الشاي الساخن يرفع احتمال الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90%

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 19:49

الشاي الساخن يرفع احتمال الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90%
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

كشفت دراسة أميركية حديثة نشرتها "المجلة الدّوليّة للسّرطان" العلميّة، اليوم، الأربعاء، أنّ من شأن شرب الشاي الساخن أن يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان المريء، خاصّةً إذا ما كانت درجة حرارته تزيد على 60 درجة مئوية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة الجديدة، تابع فريق باحثين من جمعية السرطان الأميركية، وهم الذين أجروا الدراسة، لمدة 10 سنوات، 5 آلاف و45 شخصًا، تراوحت أعمارهم بين 40 و 75 عامًا، وخلال فترة المتابعة، رصد فريق البحث 317 حالة جديدة لسرطان المريء بين المشاركين.

ووجد الباحثون أن شرب 700 ميللتر فأكثر يوميًا من الشاي الساخن، بدرجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية، كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90%، مقارنة مع من يشربون الشاي لكن ليس ساخنًا.

وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة كشفت عن وجود صلة بين شرب الشاي ساخنًا وخطر الإصابة بسرطان المريء، ولكن حتى الآن، لم تحدد الدراسة هذه الصلة باستخدام درجة حرارة الشاي أو مقداره يوميًا.

ووفقًا لوكالة "الأناضول"، قال قائد فريق البحث الدكتور فارهاد إسلام، من جمعية السرطان الأميركية، إن "الكثير من الناس يستمتعون بشرب الشاي أو القهوة أو المشروبات الساخنة الأخرى، لكن من المستحسن الانتظار حتى تبرد تلك المشروبات قبل تناولها".

وأضاف: "طالما تركت الشاي يبرد قليلاً قبل أن تشربه أو أضفت الحليب البارد إليه ليقلل من درجة حرارة الشاي، فمن غير المرجح أن تتعرض لخطر الإصابة بسرطان المريء".

وسرطان المريء هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، ويتسبب بوفاة 400 ألف شخص سنويًّا، وفقًا للوكالة الدولية لبحوث السرطان؛ وعادة ما يحدث نتيجة الضرر الذي يلحق بالمريء بسبب الدخان، والكحول، وارتداد الأحماض.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#سرطان المريء
#المشروبات الساخنة
#الشاي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استخدام يومي للحشيش يضاعف خطورة الإصابة بالذُهان
استخدام يومي للحشيش يضاعف خطورة الإصابة بالذُهان

2019-03-20

دراسة: ريتالين في الصغر اكتئاب في الصبا
دراسة: ريتالين في الصغر اكتئاب في الصبا

2019-03-19

اكتشاف جين جديد يكشف مبكّرًا عن سرطان البنكرياس
اكتشاف جين جديد يكشف مبكّرًا عن سرطان البنكرياس

2019-03-19

الأكثر قراءة

استشهاد منفذ عملية سلفيت في اشتباك مسلح مع الاحتلال

استشهاد منفذ عملية سلفيت في اشتباك مسلح مع الاحتلال

2019-03-19
خلال 48 ساعة: مصرع عامل ثالث في

خلال 48 ساعة: مصرع عامل ثالث في "حريش"

2019-03-19
جريمة قتل مزدوجة: العثور على جثة شخصين في حيفا واعتقال مشتبه

جريمة قتل مزدوجة: العثور على جثة شخصين في حيفا واعتقال مشتبه

2019-03-19
الاحتلال يواصل مطاردة منفذ عملية سلفيت ويحصن مواقع جنوده

الاحتلال يواصل مطاردة منفذ عملية سلفيت ويحصن مواقع جنوده

2019-03-19

"مواد سرية" تدين إسرائيل بجرائم حرب في الجنائية الدولية

2019-03-19