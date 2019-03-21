مخاوف على مدمني البيض

كشفت دراسة جديدة، أقيمت في جامعة نورث ويسترون في ولاية شيكاغو ، الولايات المتحدة، أنّ اكل ثلاث بيضات أسبوعيًا يرفع نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي من الممكن ان تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفقًا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

وكانت قد نصحت نصحت مؤسسة القلب البريطانية (BHI)، عام 2007، بأهمية الحد من تناول البيض وضرورة الاكتفاء بثلاثة بيّضات أسبوعيًا.

وجاء خلال الدراسة الجديدة، التي أجرتها شركة "Northwestern medicine" الأميركية، ونشرت في مجلة "JAMA"، أن الذين يتناولون ما يزيد عن عن ثلاثة بيضات في الأسبوع، أي ما يعادل 300 مليغرام من الكوليسترول الغذائي، يعرضون أجسادهم أكثر عرضةً لأمراض القلب والموت المبكر مقارنةً بمن يتناولون كميات أقل.

وذكر الباحث الرئيسي في الدراسة من قسم الطب الوقائي في كلية الطب، فيكتور تشونغ، ، أن "البيض خاصة صفار البيض مصدر رئيسي للكوليسترول الغذائي، وتحوي كل بيضة على ما يعادل 186 مليغرام من الكوليسترول"، وفقًا لشبكة "سي ان ان" الإعلامية.

وفحص الباحثون، خلال الدراسة، بيانات ستة مجموعات، بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف شخص لمدة 17.5 عام.

وقد أظهر تحليل تشونغ، بأن استهلاك 300 مليغرام إضافية من الكوليسترول الغذائي في اليوم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 3.2 بالمئة، ومخاطر الوفاة المبكرة بنسبة 4.4 بالمئة.

ووجد الباحثون أن كل نصف بيضة يتم استهلاكها يوميًا يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 1.1 بالمئة وارتفاع خطر الوفاة المبكرة بنسبة 1.9 بالمئة.