7 نصائح للتوقف عن الإفراط في الأكل

من المعروف أن الإفراط في الأكل وتناول الطعام يؤثّر بشكل سلبي على الجسم، إذ يسبّب السمنة الزائدة وتبعاتها من أمراض ترفع احتمالات الإصابة بها، لكنّ عادات الإفراط في الأكل تؤثّر أيضًا بشكل سلبيٍّ على نفسية الإنسان.

هل تعانون من الإفراط في الأكل؟ إليكم هذه النصائح المهمة للتوقف عنه:

أوّلًا، لا تتبعوا أنظمة غذائية قاسية: إذ كشفت دراسات عديدة حديثة أن الامتناع لمدة طويلة عن تناول عدد من المنتجات يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام والنهم، لذا فمن المهم خلال اتباع أي نظام غذائي الحرص على أن يشمل عدة أنواع من الوجبات المختلفة، والعناصر الغذائية المتنوعة.

كذلك، يمكن الاهتمام باستبدال الأنواع الغذائية بشكل تدريجي ما يسهل عملية الاستغناء عن بعض الأنواع الدسمة وغير المفيدة التي تسبب السمنة، فمثلا، يمكن إضافة الحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي إلى جانب الفواكه والخضروات، والتخلي عن تناول السكريات بشكل تدريجي، مما يساعد على تجنب الإفراط في الطعام ويساهم في تعزيز الصحة؛

ثانيًا، شرب الماء وتجنب الجفاف: فقد أظهرت دراسات عديدة أنّ شرب الكثير من الماء على مدار اليوم يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإشباع الجسم والتوقف عن الإفراط في تناول الطعام.

(pixabay)

كما يفضّل شرب ما يقارب النصف لتر من الماء قبل نصف ساعة من توقيت الوجبة، إذ أنّ هذه الممارسة تساهم في تجنب تناول حوالي 13% من السعرات الحرارية يوميًّا. كما يساعد شرب كميات مهمة من الماء على تحسين عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن؛

ثالثًا، لا تقوموا بحذف وجبات من نظام طعامكم: فمن المهم تحديد أوقات لتناول الوجبات يمتد على مدار اليوم، ويعدّ توزيع الوجبات طريقة فعالة لمكافحة الإفراط في الأكل ويساعد على تخفيف الوزن؛

رابعًا، زيادة كمية الأطعمة الغنية بالألياف: إذ تساهم هذه الأطعمة في زيادة الشعور بالشبع، وبذلك تساعد على تخفيض كمية السعرات الحرارية المستهلكة خلال النهار، الأمر الذي يساهم في مكافحة الإفراط في الأكل من جهة، ويساعد في تخفيف الوزن من جهة أخرى؛

خامسًا، ممارسة الرياضة بشكل منتظم وثابت: من المهم ممارسة الرياضة لمكافحة الإفراط في تناول الطعام. إذ يساعد القيام بمجموعة من تمارين اللياقة البدنية على تقليل التوتر وتحسين المزاج، وبالتالي خفض خطر الإصابة باضطرابات الأكل؛

(pixabay)

سادسًا، الحرص على تناول وجبة الفطور: إذ تعدّ هذه الوجبات من أهم الوجبات خلال النظام الغذائي، لأنها تعطي الطاقة والشعور بالشبع لساعات من بعد تناولها، وتساهم في تنظيم تناول الطعام طوال اليوم، كما يساعد تناول وجبة فطور صحية ومتوازنة على الحد من اضطراب نهم الطعام، ويعود ذلك إلى قدرة بعض الأغذية على تعزيز مستوى الطاقة في الجسم طوال اليوم؛

سابعًا، الحصول على قسط كاف من النوم: فقد أظهرت عدّة دراسات أنّ اضطرابات النوم، والشعور بالنعاس، تساهمان في زيادة الرغبة بالأكل، إذ يؤدي عدم الحصول على قسط كاف من النوم إلى إفراز الجسم كميات كبيرة من هرمون الجوع.