اكتشاف سبب العقم عند النساء

أظهرت دراسة علمية حديثة مجموعة من الطفرات في الحمض النووي التي تُسبب العقم عند النساء، وتوفر النتائج التي نشرت مؤخرًا في دورية "ساينس ترانسليشينال ميديسين" رؤية ثاقبة على نوع فرعي من العقم، إذ أشارت إلى أن طفرة في أحد البروتينات الموجودة في المبيض تُسبب موت البويضات المتكرر وهو الأمر الذي يسبب إصابة النساء بالعقم.

وتقول الدراسة، التي تعتبر الأولى من نوعها، أن الطفرة تُسبب خللاً في إفراز هرمون "البانيكسين 1"، الذي يلعب دورًا هامًا في التواصل بين الخلايا.

وأجريت الكثير من الدراسات البحثية على العقم عند الرجال، الذي يتكون بسبب تشوهات الحيوانات المنوية، ولكن أصول العقم عن الإناث بسبب تشوهات البويضات كانت ولا تزال غير مفهومة، وتقول الدراسات الحديثة إن العيوب في عملية التواصل بين الخلايا المنظِمة لتطوير البويضات قد ينشأ عنها عقم النساء.

وجمع العلماء بويضات من فئران تجارب تُعاني من طفرات تتسبب في تراكم بروتين "البانيكيسن 1"، ليلاحظوا إن معظم البويضات تواجه الموت في غضون 20 إلى 30 ساعة بسبب ذلك التراكم، وعندما صحح الباحثون ذلك الخلل؛ وجدوا أن البويضات عاشت لفترة أطول ولُقحت بطريقة جيدة.

ويُمكن الاستفادة من النتائج لاحقًا لتصميم أدوية تستهدف منع تراكم ذلك البروتين، ما قد يؤدي إلى علاج هذا النوع من العقم عن النساء.