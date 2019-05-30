  2. صحة
  3. صحة

المشروبات المحلّاة ترفع خطر الموت المبكّر

تاريخ النشر: 30/05/2019 - 17:06

المشروبات المحلّاة ترفع خطر الموت المبكّر
(pixabay) توضيحية
عرب ٤٨

كشفت دراسة أجراها باحثون في كلية الصحة العامة التابعة لجامعة "هارفارد"، أن الاستهلاك الدائم للمشروبات المحلاة بالسكر، والتي تدعى SSBs يرفع احتمالات الوفاة المبكّرة، النّاجمة بشكل خاصّ عن أمراض القلب والأوعية الدموية وعن بعض أنواع السّرطان.

وتعدّ الدّراسة الحديثة التي نشرتها مجلة "سيركوليشن" العلميّة، أوسع الدّراسات في الموضوع نطاقًا، إذ استخدم الباحثون بيانات 37716 رجلًا أميركيًّا تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عامًا، وبيانات 80647 امرأةً أميركية تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عامًا، واعتمدت على تحليل مستمر على مدى عقود من المتابعة والقياسات المتكررة للنظام الغذائي.

وأظهرت الدّراسة أنّ استهلاك هذه المشروبات يزيد من مخاطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 18%، وبيّنت أنّ استهلاك حصّتين منها بشكل يوميّ، ما يعادل علبتين أو كوبين، يرفع خطر الوفاة المبكّرة بنسبة 31%، وأن كل مشروب إضافي إلى هذه الكميات يشكل خطورةً إضافيةً بنسبة 10%.

وقد وثّق الباحثون وفاة 36437 شخصًا من إجمالي الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم، كانت بينهم 20276 حالة وفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية و12380 حالة بسبب السرطان.

وبحسب الدراسة، وجد الباحثون أن تناول 4 حصص من المشروبات المحلاة بالسكر شهريًّا مرتبط بزيادةٍ قدرها 1% في معدل الوفاة، وأن تناوُل ما بين مشروبين إلى 6 مشروبات أسبوعيًّا يرتبط بزيادة معدلات الوفاة بنسبة 6%، أما تناوُل مشروب واحد إلى مشروبين فيرتبط بزيادةٍ قدرها 14%، وتناول مشروبين أو أكثر يوميًّا بزيادة 21%.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#السكر
#المشروبات المحلاة
#السكريات
#أمراض القلب الوعائية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل يساعد التوت البري لتنظيف أجسادنا من البكتيريا؟
هل يساعد التوت البري لتنظيف أجسادنا من البكتيريا؟

2019-05-30

البدانة في الصغر تزيد الاحتمال للاعتلال القلبي في الكبر
البدانة في الصغر تزيد الاحتمال للاعتلال القلبي في الكبر

2019-05-29

ممارسة الرياضات الجماعية قد تُساعد بتخطي تجارب الطفولة السلبية
ممارسة الرياضات الجماعية قد تُساعد بتخطي تجارب الطفولة السلبية

2019-05-29

الأكثر قراءة

عرعرة: مقتل عميد الجش بجريمة إطلاق نار

عرعرة: مقتل عميد الجش بجريمة إطلاق نار

2019-05-29
لبيد يتراجع: غانتس رئيسا لـ

لبيد يتراجع: غانتس رئيسا لـ"كاحول لافان" إذا أعيدت الانتخابات

2019-05-29
نتنياهو حاول ضم حزب العمل بدل ليبرمان

نتنياهو حاول ضم حزب العمل بدل ليبرمان

2019-05-29
حكومة نتنياهو المتعثرة: عقدة العضو الناقص

حكومة نتنياهو المتعثرة: عقدة العضو الناقص

2019-05-29
ريفلين يحاول تجنب الانتخابات والائتلاف يخشى عدم حل الكنيست

ريفلين يحاول تجنب الانتخابات والائتلاف يخشى عدم حل الكنيست

2019-05-29