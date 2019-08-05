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تركيا: اكتشاف 4 فيروسات قد تؤدي إلى الموت

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 11:54

تركيا: اكتشاف 4 فيروسات قد تؤدي إلى الموت
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلن فريق بحث تركي، اكتشاف أربعة فيروسات قابلة للعلاج، قد تُصيب الإنسان، بالحمى النزفية والفشل الكلوي، مما قد يؤدي إلى الموت.

وأجرى أعضاء الفريق في جامعتي "دوكوز أيلول" و"بولنت أجاويد" في ولاية إزمير غربي البلاد، بحثهم على هذه الفيروسات التي قد تصيب القوارض والثديات.    

وترأس البحث البروفيسور محمود علي أوكتيم، من جامعة "دوكوز أيلول"، والبروفيسور مصطفى سوزين، من جامعة "بولنت أجاويد".

وتنتمي الأنواع الأربع إلى "فيروسات هنتا" الحمضية النووية، وتنتقل إلى الإنسان من القوارض والثدييات.

وأُطلق عليها "Dobrava Hantavirus İğnead"، و"Dobrava Hantavirus Giresun"، و"Puumala Hantavirus Bartın"، و"Tuula Hantavirus Palandöken".

وتسبب الإصابة بهذه الفيروسات عند الإنسان، ارتفاع درجات الحرارة في الجسم، والنزيف، كما تؤدي لاحقا، إلى الإصابة بالحمى النزفية، والفشل الكلوي، وإلى الموت.

وقال أوكتيم، إن البحث استمر لسنوات طويلة، وبدعم من وزارة الصحة التركية.

وأضاف، أن تشخيص الإصابة بالفيروسات الأربع في مرحلة مبكرة، قد يمكن من علاج المصاب بها.

وأوضح أن البحث في الموضوع، بدأ في العام 2004، بمنطقة البحر الأسود، واستمر بمنطقة إيجة، في العام 2009.

ولفت إلى انتماء هذه الأنواع الأربع، إلى "فيروسات هنتا"، وإلى عرضهم نتائج البحث على الجهات الدولية المختصة.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

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#الفشل الكلوي
#الحمى النزفية

من عرب 48

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