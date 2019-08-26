هل يعاني أطفالكم من سمنة زائدة؟ 4 نصائح للتعامل معهم

يعاني كثير من الأطفال من السمنة الزائدة، التي قد تؤثر على صحّتهم مستقبلا، غير أن كثيرًا من الأهالي لا يعرفون الطريقة المثلى للتعامل مع أطفالهم وإبلاغهم بضرورة التخفيف في الوزن.

وقدّمت الإذاعة الوطنية العامّة في الولايات المتحدة الأميركيّة، اليوم، الإثنين، نصائحَ للأهالي.

النصيحة الأولى: لا تكن مستفزًا، وضع حدًا لاستفزازات الآخرين

أولًا وقبل كل شيء لا بدُّ من التأكيد: لا تسخر من وزن طفلك، أبدًا.

وإن كان الأهل يعرفون أن أحدًا في محيطهم من الممكن أن يسخر من طفلهم أو أن يعلّق على وزنه الزائد، ينصح المستشارون النفسيّون الأهالي بالتوجه لهذا الشخص وإخباره "نحن نعرف أن ابننا يعاني من وزن زائد، نحن نعمل على تطوير نظام صحّي".

أمّا إن علّق أحد في مكان عام على وزن الطفل، يجب ألا تتم مجاراته، وأن يتم تحويل النقاش فورًا إلى موضوع آخر، فعلى الطفل أن يشعر بأمان داخل أسرته وفي محيطه.

النصيحة الثانية: لا تركزوا على الوزن، وحاولوا تطوير صورة ذاتية إيجابيّة

حتى الملاحظات العمليّة التي تتعلّق بالوزن يمكن تطويرها، وتجنّب أن تكون جارحة، حتى لو كانت "ملاحظات ذكيّة"، فأشارت دراسة أجريت في العام 2017، إلى أن النساء اللائي تذكرن والديهن أثناء تعليقهن على وزنهن في مرحلة الطفولة أبلغن عن استياء أكبر من أجسادهن في مرحلة البلوغ، بغض النظر وزنهم الحقيقي إن كان صحيًا أم لا.

وتنصح الإذاعة بالتركيز على الراحة بدلا من الشكل، فمثلًا إن ذهبتم لشراء الملابس لا يجب أن تقولوا لابنكم إن هذا اللون يجله يبدو أرشق، المهمّ التركيز على ملابس يكون فيها الطفل مرتاح.

النصيحة الثالثة: لا تُخضعوا أطفالكم لحمية

قد تأتي الحمية للأطفال بنتائج عكسيّة، لأنه يقوم على فكرة "الحرمان لفترة قصيرة"، معناها أن تقول للطفل افعل شيئًا مختلفًا لفترة محددة من الوقت، وعندما تنتهي من ذلك، سيعود الطفل إلى طريقة تناوله المعتادة"، وليس هذا ما يجب تنشئة الأطفال عليه. ما الحلّ إذًا؟

النصيحة الرابعة: نظام أكل صحّي للعائلة كلها

يجب تحويل المنزل كلّه إلى بيئة صحيّة، ينكشف فيها الطفل على طعام عالي الجودة، ويُحثّ على ممارسة نشاطات رياضيّة.

ليس خطأ أن تتواجد النقارش في المنزل، لكن يجب أن تكون نسبتها ضئيلة مقارنة بالفواكه والخضراوات واللحوم الخاليّة من الدهون.

لكن الإذاعة تستدرك، "يجب على كل الأسرة أن تتبنى نظام حياة صحيًا، لا الطفل السمين لوحده!".