  2. صحة
  3. صحة

السُّمنة تُضعف حاسة التذوق

تاريخ النشر: 27/08/2019 - 17:09

السُّمنة تُضعف حاسة التذوق
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون بجامعة بينجهامتون الأميركية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Frontiers in Integrative Neuroscience) العلمية؛ أن مرض السمنة يؤثر بالسلب على مناطق في الدماغ مسؤولة عن حاسة التذوق، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وراقب فريق البحث مجموعة من الفئران تعاني من السمنة، لرصد تأثير زيادة الوزن على حاسة التذوق، وركز الفريق على آثار السمنة على الاستجابات لمحفزات التذوق في نواة تسمى (tractus solitaries) وهي جزء من الدماغ يشارك في معالجة حاسة التذوق لدى البشر والفئران.

ووجد الباحثون بعد تسجيلهم ردودًا على محفزات التذوق من خلايا وحيدة في جذع الدماغ من الفئران التي أصيبت بالسمنة، عن طريق تناول نظام غذائي غني بالدهون؛ أن استجابات التذوق لدى هذه الفئران المصابة بالسمنة كانت أصغر من حيث الحجم، وأقصر في المدة، واستغرق الأمر وقتًا أطول لتطويرها، مقارنةً بتلك الموجودة في الفئران التي تناولت أطعمة خالية من الدهون.

وكشفت الدراسة أن هذه النتائج تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون ينتج ردودًا غير واضحة، لكنها أكثر تأثيرًا على الأماكن المسؤولة عن حاسة التذوق في الدماغ.

وقالت قائدة فريق البحث، باتريشيا دي لورينزو، إن "هذه النتائج لا تنطبق إلا على الفئران في الوقت الحالي، لكن هذه العملية نفسها يمكن أن تحدث لدى البشر أيضا".

وأضافت: "لقد اكتشف علماء آخرون أن عدد براعم التذوق على اللسان تتناقص لدى الفئران والبشر الذين يعانون من السمنة المفرطة، وبالتالي فإن تأثيرات السمنة على استجابات التذوق في الدماغ البشري ممكنة أيضًا".

وتُشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك أكثر من 1.4 مليار نسمة من البالغين يعانون من فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نسمة يعانون من السمنة، ويموت ما لا يقلّ عن 2.8 مليون نسمة كل عام بسبب فرط الوزن أو السمنة.


#جامعة بينجهامتون الأميركية
#frontiers in integrative neuroscience
#حاسة التذوق
#السمنة

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دراسة: فحص للدم يكشف حالات ارتجاج المخ
دراسة: فحص للدم يكشف حالات ارتجاج المخ

2019-08-26

هل يعاني أطفالكم من سمنة زائدة؟ 4 نصائح للتعامل معهم
هل يعاني أطفالكم من سمنة زائدة؟ 4 نصائح للتعامل معهم

2019-08-26

دراسة: المساحات الخضراء الحضرية تساهم في إسعاد الإنسان
دراسة: المساحات الخضراء الحضرية تساهم في إسعاد الإنسان

2019-08-25

الأكثر قراءة

العودة إلى المدارس: جدول العطل المدرسية للعام الدراسي 2019 -2020

العودة إلى المدارس: جدول العطل المدرسية للعام الدراسي 2019 -2020

2019-08-26
يافا: مقتل امرأة وإصابتان في جريمة إطلاق نار

يافا: مقتل امرأة وإصابتان في جريمة إطلاق نار

2019-08-26
تأهب في إسرائيل: إسقاط طائرات مسيّرة أميركية لم يكن صدفة

تأهب في إسرائيل: إسقاط طائرات مسيّرة أميركية لم يكن صدفة

2019-08-26
الإعلامي الإسرائيلي يارون لندن يصف العرب بـ

الإعلامي الإسرائيلي يارون لندن يصف العرب بـ"الوحوش البشرية"

2019-08-26
العثور على جثة شاب في عرعرة النقب

العثور على جثة شاب في عرعرة النقب

2019-08-26