السجائر الإلكترونية تؤثر على صحة القلب وتخفض تدفق الدم 

كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون بمركز التبغ التابع لجمعية القلب الأميركية، ومن المُقرر عرض نتائجها، أمام المؤتمر السنوي للجمعية، الذي سيعقد في الفترة الواقعة بين 16 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بولاية بنسلفانيا الأميركية، أن تدخين السجائر الإلكترونية، يؤثر بشكل كبير على صحة القلب، عبر خفض مستويات تدفق الدم.

وتابع الباحثون 476 من الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 45 عامًا، ولا يُعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وكان من بينهم 94 لا يدخنون السجائر الإلكترونية، والباقون يدخنون السجائر الإلكترونية فقط أو السجائر التقليدية فقط، أو يدخنون الاثنتين معًا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقارن الباحثون مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية والجلوكوز لدى المشاركين في الدراسة، وهي عوامل تؤثر بالسلب على صحة القلب، ليجدوا أن مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية والجلوكوز كانت أعلى بين من يدخنون السجائر الإلكترونية فقط، أو من يدخنون السجائر التقليدية فقط، أو من يدخنون السجائر الإلكترونية والتقليدية معًا، مقارنة بمن لا يدخنون.

وفي دراسة منفصلة، قام الباحثون بتحليل تدفق الدم في القلب، وهو مقياس لوظيفة الأوعية الدموية التاجية، لـ19 مدخنًا تتراوح أعمارهم بين 24 و 32 عامًا قبل تدخين السجائر الإلكترونية أو التقليدية مباشرة وبعده، ووجد الباحثون أن تدخين السجائر الإلكترونية يرتبط بخلل وظيفي في الأوعية الدموية التاجية، ويؤثر على تدفق الدم بالقلب، بصورة تماثل تدخين السجائر التقليدية.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، الدكتورة سانا ماجد، إنه "على الرغم من أن مقدمي الرعاية الصحية الأولية والمرضى قد يعتقدون أن استخدام السجائر الإلكترونية إذا استخدمت بدلا من السجائر التقليدية لا يؤثر على صحة القلب، تثبت دراستنا عكس ذلك".

وأضافت ماجد: "فوجئنا بانخفاض تدفق الدم في القلب أثناء الراحة، حتى في غياب التوتر، بعد استنشاق دخان السيجارة الإلكترونية، وهذا يمثل خطرًا على صحة القلب، خاصة بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر أمراض القلب والأوعية الدموية".

وتعمل السجائر الإلكترونية عن طريق سخان حراري لتسخين سائل يحتوي على النيكوتين الموجود داخلها، ليتحول السائل إلى بخار النيكوتين الذي يستنشقه المدخنون بدلا عن حرقة كما يتم في السجائر المعتادة.

وكشفت دراسات سابقة أن النكهات المستخدمة في السجائر الإلكترونية تسبب استجابات التهابية وتأكسدية في خلايا الرئة، كما أن أثار تلك النكهات يمتد إلى الدم، فهي سامة وتتسبب في الموت المبرم لخلايا الدم البيضاء، كما حذرت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته في عام 2015، من أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد سامة ضارة بالصحة. ‎

ووفقًا للمنظمة، فإن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنويًا، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطين سابقين وحاليين للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.

وتُوصي جمعية القلب الأميركية، الأشخاص بالإقلاع عن التدخين باستخدام بدائل النيكوتين، المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأميركية التي أثبتت أنها آمنة وفعالة.