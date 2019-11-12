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الأسرة الهزازة تشكل خطرا على الأطفال الرضع

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 15:50

الأسرة الهزازة تشكل خطرا على الأطفال الرضع
(pixabay)
عرب ٤٨

حذرّت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية CPSC، أمس الإثنين، من استخدام أي سرير هزاز للرضع، بعد أن كشفت عن وفيات لأكثر من 73 طفلاً رضيعًا في الولايات المتحدة نتيجة الأسرة الهزازة، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبيّنت التحقيقات والدعاوى القضائية والبحوث في الولايات المتحدة، أن عددًا من الأطفال الرضّع قد لقوا حتفهم أثناء نومهم في أسرة هزازة. مبينةً، بسبب استلقاء الرضع فيها بزاوية مائلة تزيد عن 10 درجات. نتيجة لذلك, ينصح أطباء الأطفال بضرورة أن ينام الأطفال على ظهورهم بشكل مسطح.

وتشير الأبحاث إلى أن النوم في سرير مائل يزيد من خطر تدحرج الأطفال واختناقهم حتى الموت. وأدى الكشف عن نتائج تلك الدراسات إلى قيام شركة شهيرة باستدعاء خطوط كاملة من منتجاتها، خاصةً بعد ربط تحقيق "تقارير المستهلك" عن تسبب الأسرة الهزازة في حدوث حالات وفيات بين الأطفال الرضع.

كما دعا السيناتور الأميركي، كيرستن غيلبراند، إلى إصدار قرار بسحب جميع المنتجات المصممة بشكل مشابه من الأسواق. وفي الشهر الماضي، أكدت دراسة لجامعة أركنساس أن الأسّرة، التي يمكن أن تتمايل، تهدد بخطر تدحرج الأطفال بسهولة واختناقهم.

وتوقفت بعض الشركات عن استرداد هذا المنتج بشكل كامل من الأسواق، وفقاً لتحذير لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية.

كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست"،  تحقيقاً فضحت فيه عددًا من الشركات الشهيرة التي لم تجر اختبارات للتأكد من سلامة استخدام المنتجات قبل طرح الملايين منها في الأسواق، في حين أن البعض الآخر،  أجرى عمليات تقييم للأسرة بعد 8 سنوات من طرح المنتج بالسوق .


#رضع
#سرير هزاز
#خطر
#الاختناق

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