دراسة: الأرق قد يؤدي لنوبة قلبية

أوضحت دراسة حديثة إلى أن الأرق أو النّوم المتقطّع، قد يعرضا صاحبهما إلى نوبةٍ قلبيّة، ويكون أكثر عرضة للإصابة بجلطة دماغيّة من الذي لا يعاني من أي مشاكل في النوم.

وتابع الباحثون 487 ألفًا و200 شخص في الصين لنحو عشر سنوات عندما كان عمرهم 51 عامًا في المتوسط، ولم يكن لدى أي منهم تاريخ من أمراض القلب أو الجلطات الدماغية في بداية الدراسة.

وبعد ما يقارب عشر سنوات من المتابعة كانت هناك 130 ألفًا و32 إصابة بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية وأمراض أخرى مماثلة بين أفراد الدراسة.

وكتب الباحثون في دورية علم الأعصاب، أنه بشكل عام كان الأشخاص الذين عانوا من ثلاثة أعراض للأرق، هي صعوبة النوم أو النوم المتقطع أو الاستيقاظ في وقت مبكر جدا في الصباح، وصعوبة التركيز أثناء النهار بسبب قلة النوم أكثر عرضة بنسبة 18% للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية مقارنة بمن لا يعانون من أي من هذه المشاكل.

وقال الدكتور ليمينج لي، الذي قاد فريق الدراسة، وهو باحث في جامعة بكين- في بيان إن "هذه النتائج تشير إلى أنه إذا استطعنا مساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في النوم من خلال العلاجات السلوكية فمن الممكن تقليل عدد حالات السكتة الدماغية والأزمات القلبية وأمراض أخرى".

ووجدت الدراسة أن نحو 11% من المشاركين واجهوا صعوبة في النوم أو عانوا من النوم المتقطع، وأن 10% كانوا يستيقظون في وقت مبكر جدا، كما أن 2% واجهوا صعوبة في التركيز أثناء النهار بسبب قلة النوم.

ومقارنة بالمشاركين الذين لا يعانون من أعراض الأرق، كان الذين عانوا من مشاكل في النوم أكبر سنا ومن الإناث وغير متزوجين ويعيشون في المناطق الريفية.

كما كان الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأرق أقل تعليمًا ودخلًا، وكانوا أكثر عرضة لمرض السكري أو اضطرابات المزاج، مثل القلق أو الاكتئاب.