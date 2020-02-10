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فترة حضانة "كورونا" قد تستمر 24 يوما

تاريخ النشر: 10/02/2020 - 17:54

فترة حضانة "كورونا" قد تستمر 24 يوما
يوجد حوالي 60 شخصًا على متن سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي باليابان (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق بحث طبي برئاسة العالم الصيني، كونغ نانشان، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد، قد تستمر إلى 24 يوما، بخلاف الشائع سابقا بأنها لا تزيد عن 14 يوما، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وشملت الدراسة فحص السجلات الطبية لـ1099 مصابا بالفيروس، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية.

وأوضحت الدراسة أن 13 بالمئة من المصابين كانوا على تماس بالحيوانات البرية، بينما الثلثان منهم كانوا في مدينة ووهان وسط الصين؛ حيث ظهر الفيروس للمرة الأولي في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ووجدت أن فترة حضانة الفيروس قد تستمر 24 يوما، وليس 14 يوما كما هو شائع.

وحتى نهاية أمس الأحد، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا، حسب لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، قد حذر يوم أمس الأحد، من أنّ وتيرة تفشّي فيروس كورونا المستجد خارج الصين تتسارع، وذلك بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

وتوجه أعضاء من هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة على رأس "بعثة خبراء دولية" إلى الصين للمساعدة في تنسيق مكافحة انتشار المرض الذي أصاب أربعين ألف شخصا حتى الآن، وتسبب بوفاة 908 أشخاص في هذا البلد.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا
#العالم الصيني
#كونغ نانشان
#فترة حضانة
#الحيوانات البرية

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