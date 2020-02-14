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دراسة: الكاكاو يساعد في تحسين المشي للكبار بالسّن

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 17:39

دراسة: الكاكاو يساعد في تحسين المشي للكبار بالسّن
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

أظهرت دراسة حديثة أنّ من الممكن تحسين القدرة على المشي لدى بعض كبار السّن، الذين يعانون من اختلال في الدورة الدموية، من خلال تناول الكاكاو الغني بمركبات الفلافونول، الموجودة في الفاكهة والخضروات والشاي.

وترتبط الشوكولاتة الداكنة الغنية بمركبات الفلافونول، وكذلك الكاكاو الخام غير المحلى، بتحسين تدفّق الدم وزيادة القدرة على المشي حسبما كشف عدد من الدراسات المبدئية التي أجريت على الحيوانات والبشر.

وأراد الباحثون في هذه الدّراسة معرفة ما إذا كان الكاكاو مفيدا للأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي الناتج عن تصلب الشرايين مما يؤدي لانخفاض تدفق الدم إلى الساقين وبالتالي يكون المشي مؤلما حتى إن كان لمسافة قصيرة.

وطلب الباحثون من 44 بالغا مصابين بمرض الشريان المحيطي تناول مشروبات أضيف لها الكاكاو ثلاث مرات يوميا لمدة ستة أشهر، وكان نصفها يحتوي على كاكاو غني بمركبات الفلافونول والنصف الآخر يخلو منه.

وفي اختبارات للمشي لمدة ست دقائق قطع الأشخاص الذين تناولوا مشروبات أضيف لها الكاكاو 18.4 متر أكثر في نهاية الدراسة مقارنة مع بدايتها.

وقال الباحثون في دورية أبحاث الدورة الدموية إن تحسن القدرة على المشي بما لا يقل عن 12 مترا قد يشكل فارقا مهما في الحياة اليومية للمرضى.

وتتدهور القدرة على المشي عادة لدى المصابين بمرض الشريان المحيطي. وتبين أن المشاركين الذين لم يحتسوا مشروبات ممزوجة بالكاكاو قلت قدرتهم على المشي في اختبارات الست دقائق بمقدار 24.2 متر في نهاية الدراسة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الكاكازو
#فوائد
#الدورة الدموية
#أمراض القلب والأوعية الدّمويّة

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