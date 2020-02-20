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إيران: 3 إصابات جديدة بكورونا والدوام المدرسي معلق

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 15:44

إيران: 3 إصابات جديدة بكورونا والدوام المدرسي معلق
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

سجلت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يوم من الإعلان عن وفاة مواطنين اثنين بالمرض في مدينة قم، وتعليق الدوام المدرسي تجنبًا لانتشار العدوى.

وقال المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع تويتر، إن "السلطات تأكدت من إصابة خمس حالات بالفيروس في إيران، بينهم مسنان توفيا أمس الأربعاء في قم".

وتحقق السلطات الإيرانية حاليًا في مصدر الفيروس، وارتباطه المحتمل بزوار شيعة جاؤوا إلى إيران من باكستان أو دول أخرى بهدف السياحة الدينية، وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر رسمية أن "الحالات الثلاث الجديدة لإيرانيين من سكان قم، زار أحدهم مدينة آراك مؤخرًا".

وقال وزير الصحة الإيراني، سعيد ناماكي، إن "الستين طالبًا الذين أجلتهم الدولة من ووهان، خضعوا لحجر صحي فور وصولهم، وغادروا بعد مرور 14 عاما دون أي مشكلات صحية".

ويُذكر أن إيران تعتمد على الصين بشدة لشراء نفطها، حيث واصلت الشركات الصينية التعامل مع إيران حتى بعد العقوبات الأمريكية، ومن جانبها لم تمنع إيران مواطنيها وسكانها من السفر إلى الصين، على عكس بلدان كثيرة كروسيا والسعودية.

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#وزارة الصحة الإيرانية
#ووهان
#الصين
#إيران
#قم
#فيروس كورونا

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