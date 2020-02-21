لبنان: تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

أعلن وزير الصحة اللبناني، حسن حمد، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى سيدة لبنانية، وصلت على متن طائرة آتية من مدينة قم الإيرانية.

وقال حمد في مؤتمر صحافي عاجل في مقر الوزارة في بيروت، إنه "بعدما اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء الكورونا (..) وبعد تبيان نتيجة فحص 'بي سي آر' لمريضة عُزلت أمس، من على متن طائرة آتية من قم، تثبّت لنا من حوالى ساعة إيجابية الفحص لهذه المريضة البالغة من العمر 45 عاماً وهي بصحة جيدة".

وتابع "مثل دول كثيرة، سُجّلت أول حالة اليوم في لبنان"، لافتاً إلى "حالتين مشتبه بهما" يتم نقلهما حالياً إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث وضعت المصابة قيد الحجر الصحي لوكالة "فرانس برس" إن "عوارض حرارة مرتفعة ظهرت على المريضة لدى وصولها إلى المطار، وتم نقلها مباشرة إلى غرفة الحجر".

وأوضح أن "وضعها حالياً مستقر ولا تعاني من ضعف في جهاز المناعة"، لافتاً إلى أن "أربع غرف فقط في المستشفى مجهزة للمصابين بالفيروس". وناشد وزير الصحة كافة الوافدين من إيران ملازمة منازلهم لمدة 14 يوماً احتياطاً.

ويتوجّه آلاف اللبنانيين سنوياً إلى إيران لزيارة المقامات الشيعية فيها وأبرزها مدينة قم، حيث سجلت السلطات الإيرانية الأربعاء أولى حالات الوفاة المؤكدة جراء المرض في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا المرض إلى أربع وفيات، إضافة إلى 18 مصاباً.

وقال حمد إن قرار وقف الرحلات ذهاباً وإياباً إلى إيران لم يتخذ بعد، فيما حظر العراق والكويت السفر من وإلى إيران.