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دراسة: ربع الفرنسيين لا يستحمون يوميًا

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 17:43

دراسة: ربع الفرنسيين لا يستحمون يوميًا
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

أظهر استطلاع للرأي العام أن ربع الفرنسيين لا يستحمون بشكل كامل يوميا، مبيّنا كذلك نقصا في الالتزام بـ"القواعد الصحية" المرتبطة بغسل اليدين.

وبيّن هذا الاستطلاع الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (إيفوب) لحساب شركة "ديوجين فرانس" المتخصصة في تنظيف المساكن غير المستوفية لشروط السكن أن "76% فقط يستحمون بشكل كامل يوميا".

وخلص الاستطلاع إلى أن النساء 81% يعتنين بنظافتهن الشخصية أكثر من الرجال 71%. وتتدنى النسبة لدى الرجال عندما يكونون عاطلين عن العمل 60% و"ريفيين" 59%، وفي سن 65 عاما وما فوق 57%.

إلى ذلك، وحدهم ربع الفرنسيين 25% "يغسلون اليدين بعد التمخط"، في دليل على "جهل القواعد الصحية الأساسية، رغم رسائل الصحة العامة (الموجهة للعامة) وأجواء انتشار الفيروسات السائدة حاليا".

كذلك فإن مشكلة عدم تنظيف اليدين تسجل أيضا في حالات أخرى، إذ إن 37% من الأشخاص فقط يغسلون أيديهم لدى الخروج من وسائل النقل العام، و71% يفعلون ذلك إثر الخروج من المراحيض.

وفي النهاية، بيّنت هذه الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "لو باريزيان" أن 94% من النساء يغيّرن السروال الداخلي يوميا، أي أكثر بكثير من النسبة في خمسينات القرن الماضي والتي كانت تبلغ 17%.

في المقابل، يغيّر ثلاثة أرباع الرجال فقط السروال الداخلي يوميا.

وقد أجري استطلاع الرأي هذا بين 31 كانون الثاني/ يناير و3 شباط/ فبراير على عينة من 2005 أشخاص في سن الثامنة عشرة وما فوق، بحسب أسلوب الحصص.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#دراسة
#استحمام
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#كورونا

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