  2. صحة
  3. صحة

ما علاقة التدخين بفيروس كورونا؟

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 11:34

ما علاقة التدخين بفيروس كورونا؟
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

أفاد الخبير الطبي البروفيسور كريس ويتى، وفقا لتقرير جريدة "ميرور" البريطانية، مؤخرًا أن الأشخاص الذين يدخنون يواجهون عبئا إضافيا مقارنة بالأشخاص الأصحاء الآخرين إلى جانب الأضرار التقليدية؛ ألا وهو خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بسبب تأثرهم السريع بأمراض الجهاز التنفسي.

وقال رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، أمس الأحد، إن التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية يجعل الناس أكثر تأثرا بأعراض فيروس كورونا.

وحثّ دي بلازيو سكان نيويورك على السعي للحصول على مساعدة للإقلاع عن التدخين، بقوله إن "لو كنت مدخنا أو مستخدما للسجائر الإلكترونية فهذه فرصة جيدة جدا للإقلاع عن هذه العادة وسنساعدك".

ويُعتبر فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة مصدرًا للقلق على الصعيد العالمي، الأمر الذي دفع العلماء والخبراء للبحث عن أسبابه وطرق التصدي له، وفي هذا الإطار، توصلت الأوساط الطبية إلى أن هناك رابطًا بين كون الإنسان مدخنًا وبين كونه أكثر عرضةً للإصابة بالفيروس.

وبيّن الباحثون أن التدخين يؤدي إلى خفض نسبة مضادات الأكسدة في الخلايا الطلائية المبطنة للشُّعب الهوائية، ويعيق عملها كخط دفاع ميكانيكي داخل الجهاز التنفسي ضد الميكروبات والفيروسات والمؤثرات البيئية، الأمر الذي يقلل كفاءتها الوظيفية وقدرتها على التجدُّد، ويجعلها ضحية سهلة للالتهابات المزمنة، والربو الشعبي، وتليف الرئة، وللفيروسات.

ويُعد التلوث الجوي، الناجم عن دخان السجائر وغيرها، من مسببات الفيروس، خصوصًا وأن بعض أنواع الفيروسات والفطريات تتغذى من النفايات التي يرميها الإنسان، ما يعزز إمكانية نموها في الأماكن الملوثة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا
#رئيس بلدية نيويورك
#التدخين
#السجائر الإلكترونية
#الجهاز التنفسي
#نيويورك

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أسباب وطرق الوقاية من جفاف العيون
أسباب وطرق الوقاية من جفاف العيون

2020-03-08

الوقاية من كورونا محور ندوة في دير الأسد
الوقاية من كورونا محور ندوة في دير الأسد

2020-03-06

كورونا: هل لارتداء الكمامة مفعول عكسي؟
كورونا: هل لارتداء الكمامة مفعول عكسي؟

2020-03-06

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ39

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ39

2020-03-08
القائمة المشتركة: لا قرار بالتوصية على غانتس حاليا

القائمة المشتركة: لا قرار بالتوصية على غانتس حاليا

2020-03-08
الأزمة السياسية تتعمق: نتنياهو يتوقع انتخابات رابعة

الأزمة السياسية تتعمق: نتنياهو يتوقع انتخابات رابعة

2020-03-08
أغلبية الإسرائيليين ترفض حكومة أقلية بدعم

أغلبية الإسرائيليين ترفض حكومة أقلية بدعم "المشتركة"

2020-03-08
الناصرة: تعطيل الدراسة يوم الإثنين وقاية من كورونا

الناصرة: تعطيل الدراسة يوم الإثنين وقاية من كورونا

2020-03-08