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"تدخين النرجيلة قد يتسبب بنقل عدوى كورونا"

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 17:55

"تدخين النرجيلة قد يتسبب بنقل عدوى كورونا"
توضيحية (أ ف ب)
عرب ٤٨

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، من تدخين النرجيلة خصوصا خلال هذه الفرة "التي يعصف بها فيروس كورونا المستجد"، وفق ما جاء في بيان صدر عن الوزارة، وذلك في ظل تسارع وتيرة انتقال العدوى والإعلان عن إصابة 164 شخصًا، بالإضافة إلى 38 إصابة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث بلسان الوزارة، الدكتور زاهي سعيد: "لطالما أكدنا أن النرجيلة بحد ذاتها أسوأ من تدخين السيجارة، إذ أن رأس نرجيلة يضاهي بأضراره علبة سجائر".

وأضاف أن "جيل الشباب يرى بالنرجيلة ظاهرة اجتماعية إلا أنها مضرة للغاية والآن أكثر من أي وقت".

وتابع سعيد وهو طبيب عائلة ومساعد المدير العام لصندوق المرضى كلاليت، أنه "في حال تناقل عدد من الشبان النرجيلة نفسها وبينهم مصاب بكورونا، من الفم إلى الفم، فإنهم يسرّعون عمليًا نقل الفيروس من الواحد للآخر".

وأضاف "الأنكى من ذلك أن المدخن يُخرج من فمه الدخان الذي استنشقه لتو عن طريق النفخ بقوّة وهو ما يؤدي بدوره إلى انتشار الفيروس بشكل كبير وقد يصيب بالعدوى العشرات ممن حوله في تلك اللحظة".

وناشد د. سعيد "الجميع، لا سيما الشباب، بتوخي الحيطة والحذر والامتناع عن تدخين النرجيلة، خصوصا في حال كانوا بمقهى أو برفقة عدد من الشبان الآخرين تفاديًا لتناقل العدوى الفيروسية".

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#كورونا
#فيروس
#نرجيلة
#وزارة الصحة

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