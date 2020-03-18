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دراسة صينية تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر كورونا

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 10:05

دراسة صينية تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر كورونا
(pixabay توضيحية)
عرب ٤٨ / وكالات

كشفت دراسة صينية حديثة، نشرتها صحيفة "ميل البريطانية"، عن نوع فصائل الدم الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا.

وبيّنت الدراسة التي أجريت في مدينة ووهان وسط الصين، بؤرة الفيروس القاتل، فإن أولئك الذين يحملون فصيلة الدم A هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بأصحاب باقي الفصائل.

كما قال الباحثون الصينيون إن أصحاب فصيلة الدم A، هم الأكثر عرضة للموت بسبب الفيروس الذي يعرف أيضا باسم "كوفيد 19"، وفقا للنتائج التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي عموم البشر، تعد فصيلة الدم O الأكثر شيوعا بنسبة 34 في المئة، مقابل 23 في المئة للفصيلة A، لكن الأمر بدا مختلفا بين ضحايا كورونا.

فقد بلغت نسبة أصحاب فصيلة الدم A بين المصابين في ووهان 41 في المئة، مقابل 25 في المئة للذين يحملون فصيلة الدم O، كما كانت النسب ذاتها بين فصائل دم حالات الوفاة بسبب المرض، 41 في المئة للفصيلة A، و25 في المئة للفصيلة O.

وشكل الأشخاص الذين يحملون الفصيلة O نحو 25 في المئة من إجمالي الوفيات، رغم أنهم يشكلون 32 في المئة من إجمالي سكان ووهان.

وفحص أصحاب البحث 2173 شخصا مصابا بفيروس كورونا، بمن فيهم 206 أشخاص توفوا بسبب هذا المرض، وقارنوا بياناتهم مع معلومات عن 3694 شخصا من الأصحاء في المدينة، لكن الباحثين لم يستطيعوا أن يجدوا تفسيرا علميا لسبب التباين في نسب الإصابة بالفيروس حسب فصيلة الدم.

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#فصيلة o
#الإصابة

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