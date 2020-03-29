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دراسة: كورونا يعيش في جسم المصاب حتى بعد الشفاء

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 09:58

دراسة: كورونا يعيش في جسم المصاب حتى بعد الشفاء
(توضيحية) pixabay
عرب ٤٨ / وكالات

كشفت دراسة صينية حديثة عن الفترة التي يعيش فيها فيروس كورونا المستجد بجسم المصاب بالوباء وحتى بعد اختفاء الأعراض في الجسم.

وأجرى فريق من الباحثين في مركز بكين الطبي دراسة توصلت إلى أن فيروس كورونا يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض كورونا، من يوم إلى 8 أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض.

وبحسب الباحثين، فإن الدراسة تبرز أهمية تمديد فترة الحجر الصحي للمتعافين من الفيروس لمدة أسبوع أو أسبوعين.

ووفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، فقد قام الأخصائيون بتحليل بيانات 16 مريضا بكورونا متوسط أعمارهم 35.5 سنة الذي تم علاجهم من 28 كانون الثاني/ يناير إلى 9 شباط/ فبراير 2020، وقد تعافوا من المرض.

ونقلت الوكالة عن عالم أمراض الرئة المشارك في الدراسة، لوكيش شارما، قوله إن المرض حدث في كل شخص بدرجات متفاوتة من الشدة. وبلغ متوسط فترة حضانة الفيروس خمسة أيام، وكان الجميع يعانون من الحمى والسعال والتهاب الحلق وضيق التنفس.


#فيروس كورونا
#كورونا
#دراسة صينية
#وباء

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