مختبر علم الأوبئة الصيني: "من المستحيل أن يكون الفيروس صادرا عنّا"

بعدما أثار مختبر علم الأوبئة في ووهان، شبهات حول مصدر فيروس كورونا الحالي ونشوئه فيها، نفى مدير المختبر الصيني، يوان زيمينغ، اليوم الأحد، لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية أن ما صدر عن المختبر "تهمة" قائلا إنه "من المستحيل أن يكون فيروس كورونا صادرا عنّا".

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، ونسبت العدوى إلى سوق في مدينة ووهان، لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات بشأن تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل "إيبولا"، وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.

وقال مدير المعهد، يوان زيمينغ إن "نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات".

وأضاف زيمينغ أنه من حيث موقع المعهد في ووهان "لا يمكن للناس إلا أن يقيموا رابطا" منتقدا وسائل الإعلام التي "تحاول عمدا خداع الناس" بتوجيه اتهامات "مبنية على مجرد تكهنات من دون "أدلة".

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن سفارة الولايات المتحدة في بكين، وبعد عدة زيارات إلى المعهد، نبهت السلطات الأميركية في 2018 إلى أن إجراءات السلامة غير كافية كما يبدو، في مختبر يجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة عن الخفافيش.