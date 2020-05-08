الذكرى الـ40 للانتصار العالمي على فيروس الجدري

أعلنت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أنه في مثل هذا اليوم من عام 1980، تم القضاء على مرض الجدري، الذي انتشر في كل أنحاء العالم عن طريق الرذاذ، والهباء الجوي، وذلك بعد مرور قرنين على اكتشاف لقاح له.

واقترحت روسيا، بعد مرور عشر سنوات على تأسيس منظمة الصحة العالمية سنة 1948، أن ينكب العالم على استئصال هذا المرض، وهو ما وافقت عليه الولايات المتحدة فورًا، وفقًا لعالم الأوبئة الأميركي، لاري بريلينت.

وأشار بريلينت إلى أن "أزمة كورونا شلت خلال أشهر قليلة العالم بأسره، وهو ما لم يفعله الجدري يومًا، بالرغْم أن نسبة الوفيات المتأتية منه قاربت 30%، وبلغت 300 مليون وفاة في القرن العشرين وحده".

وأوضحت المسؤولة عن ملف الجدري في منظمة الصحة العالمية، روزاموند لويس، إن "الجدري يعلمنا الكثير من العبر للاستفادة منها في مواجهة وباء كورونا المستجد، خصوصًا في تعقب الحالات وعزل المرضى وحجر مخالطيهم".

وأضافت لويس أن "الخبراء الصحيين آن ذاك تنقّلوا من بيت إلى آخر، بحثًا عن المرضى في إطار عملهم ضمن برنامج الاستئصال المركز الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في عام 1967".

وأكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة التأقلم لفترة طويلة مع استمرار الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد، وتدابير الوقاية التي فُرضت للحد من انتشاره حتى تُثبت فعالية لقاح في محاربته.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاح الجدري طُور في نهاية القرن الثامن عشر، عندما اكتشف طبيب بريطاني بالصدفة أن الإصابة بفيروس جدري البقر تقي البشر من الإصابة بمرض الجدري، الأمر الذي كان بداية القضاء على الفيروس.

واتسمت فترة ما بعد استئصال الجدري بجدل لا يزال عالقًا بشأن إعادة صنع الفيروس مخبريًا، إذ أكد الخبراء أن هذا الأمر قابل للتنفيذ فعلًا، غير أن منظمة الصحة العالمية تمنع ذلك لا سيما مع تزايد التهديدات بالإرهاب البيولوجي.

وقال عالم الفيروسات في جامعة ألبرتا الكندية، ديفيد إيفانز، الذي أعاد صنع فيروس الجدري لدى الخيول للمرة الأولى سنة 2017، إن "وباء كورونا ليس سوى تمرين بسيط مقارنة بالجدري، لأن أكثرية الناس لم يتلقوا لقاحًا يومًا".

وقالت الباحثة في معهد علوم الأحياء المجهرية التابع للقوات المسلحة الألمانية، روزينا إيمان، إن "مرض الجدري في حال أعيد إلى الوجود، قد يكون فتاكا خلال الأسابيع الأولى، خصوصًا بعدما أظهر وباء كورونا المستجد كم من الوقت تحتاج الأنظمة الصحية العامة لكي تفعّل طواقمها".