  2. صحة
  3. صحة

دراسة: العقار المستخدم في علاج الملاريا ليس فعالًا في علاج كورونا

تاريخ النشر: 08/05/2020 - 12:38

دراسة: العقار المستخدم في علاج الملاريا ليس فعالًا في علاج كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

خلصت دراسة أجرتها مستشفيات في نيويورك، ونشرتها مجلة "نيو انغلاند جورنال أوف ميديسين"، إلى أن عقار "هيدروكسيكلوروكين" المستخدم في معالجة الملاريا لم يحسن حالة المصابين بوباء كورونا المستجد ولم يفاقمها.

وأجريت الدراسة على 811 مصابًا بالوباء بعد إعطائهم في اليوم الأول جرعة 1200 ميليغرام من عقار هيدروكسيكلوروكين المستخدم منذ سنوات في معالجة الملاريا، وبعض أمراض المناعة الذاتية كالذئبة، والتهاب المفاصل الروماتيدي، ثم إعطائهم جرعة 800 ميليغرام يوميًا على مدى أربعة أيام.

وأوضح معدّو الدراسة التي موّلتها معاهد الصحة الأميركية، أن "وضع المصابين الذين تلقوا العقار بعد إدخالهم إلى قسم الطوارئ، لم يتراجع أو يتحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالمصابين الذين لم يتلقوه".

وشدد العلماء على أن "هذه الدراسة التي أجريت على 811 مريضًا لا ينبغي أن تُستعمل لاستبعاد إيجابيات أو مخاطر العلاج بعقار هيدروكسيكلوروكين"، فيما أكدوا أن "نتائجنا لا تدعم استخدام هيدروكسيكلوروكين في الوقت الراهن خارج التجارب السريرية العشوائية المجراة لإظهار فعاليته".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان من مؤيدي استخدام عقار هيدروكسيكلوروكين كعلاج للمصابين بوباء كورونا المستجد، فيما حذّرت السلطات الصحية الأميركية والكندية حذرت استخدامه خارج إطار التجارب السريرية.


#فيروس كورونا
#نيو انغلاند جورنال أوف ميديسين
#عقار هيدروكسيكلوروكين

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل يحمي التدخين من الإصابة بفيروس كورونا؟
هل يحمي التدخين من الإصابة بفيروس كورونا؟

2020-05-07

ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للوفاة بكورونا
ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للوفاة بكورونا

2020-05-07

أستراليا: تحذيرات من ارتفاع حالات الانتحار بسبب أزمة كورونا
أستراليا: تحذيرات من ارتفاع حالات الانتحار بسبب أزمة كورونا

2020-05-07

الأكثر قراءة

مقتل عربي برصاص الشرطة في مدينة بئر السبع

مقتل عربي برصاص الشرطة في مدينة بئر السبع

2020-05-07
العليا الإسرائيلية تمنح ضوءًا أخضرَ لحكومة نتنياهو الخامسة

العليا الإسرائيلية تمنح ضوءًا أخضرَ لحكومة نتنياهو الخامسة

2020-05-07
قُتِل

قُتِل "لأنه عربيّ".. النقب: "سلبت الشرطة ابني بمحاكمةٍ ميدانيّة"

2020-05-07
الكنيست تصادق على جميع قوانين تشكيل حكومة ولايتها 4.5 سنة

الكنيست تصادق على جميع قوانين تشكيل حكومة ولايتها 4.5 سنة

2020-05-07
كورونا في البلاد: تعافي 10873 مُصابا والوفيات ترتفع لـ240

كورونا في البلاد: تعافي 10873 مُصابا والوفيات ترتفع لـ240

2020-05-07