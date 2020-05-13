تعاون صيني كندي لتطوير لقاح لفيروس كورونا

أعلن مجلس البحوث القومي في كندا، أمس الثلاثاء، عن تعاون مع شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية، التي تطور لقاحا لفيروس كورونا، والذي هو قيد التجارب السريرية بالفعل.

وأضاف المجلس أنه سيدعم عملية إنتاج لقاح شركة "كانسينو" المرشح في منشأة حكومية في مونتريال، وأن الشركة بصدد تقديم طلب للتجارب السريرية إلى هيئة الصحة الكندية المسؤولة عن تنظيم الأدوية في البلاد.

ولقاح الشركة الصينية لا يزال قيد التجارب المبكرة، ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان سيصلح أم لا. ولكن إذا ثبتت فعاليته، فقد يساعد هذا التعاون في ضمان وصول الكنديين إليه.

ويمكن لبيانات التجارب المحلية أن تطمئن وزارة الصحة الكندية بأن اللقاح آمن، وأن التصنيع المحلي يمكن أن يضمن وجود بعض الجرعات.

وينتج هذا اللقاح بواسطة خط تمويلي جرى تطويره في مجلس البحوث الوطني الكندي. ويعمل المجلس وشركة "كانسينو" معا منذ عام 2013. وتعاونت الشركتان لإنتاج أحد لقاحات إيبولا، ولكن التعاون على تطوير لقاح هو الأول من نوعه.

ولم يرد مجلس البحوث أو هيئة الصحة الكندية حتى الآن على أسئلة بشأن ما إذا كان هذا التعاون سيجعل من الممكن لهيئة الصحة الكندية النظر في بيانات التجارب التي تم جمعها في الصين في تقييم اللقاح في نهاية المطاف