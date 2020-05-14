  2. صحة
  3. صحة

دراسة: فيروس كورونا يتنشر أثناء التكلم

تاريخ النشر: 14/05/2020 - 10:16

دراسة: فيروس كورونا يتنشر أثناء التكلم
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

نشرت مجلة "محاضر الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأميركية"، أمس الأربعاء، دراسة مفادها أن التكلم يولّد جسيمات صغيرة يمكن أن تبقى معلقة في الهواء في فضاء مغلق لأكثر من 10 دقائق، ما يمكن الجسيمات في نشر فيروس كورونا المستجد.

وأجرى باحثون في المعهد الوطني لأمراض المعدة والسكري والكلى في الولايات المتحدة تجربة قام خلالها شخص بالتكلم بصوت مرتفع حيث كرر عبارة "حافظ على صحتك" لمدة 25 ثانية داخل صندوق مغلق.

وأظهر تسليط أشعة الليزر على الصندوق جسيمات صغيرة يمكن رؤيتها وإحصاؤها وبقيت معلقة في الهواء مدة 12 دقيقة، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة "محاضر الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأميركية".

وتركّز فيروس كورونا في اللعاب، قدّر العلماء أن كل دقيقة من التكلم بصوت عال يمكن أن تولّد أكثر من ألف من الجسيمات التي تحتوي على الفيروس وقادرة على البقاء في الهواء لمدة ثماني دقائق أو أكثر في مكان مغلق.

و"هذا التجسيد المباشر يبين كيف يمكن للمحادثات العادية أن تولّد جسيمات يحملها الهواء، وأن تبقى معلّقة لعشرات الدقائق وقادرة بشكل بارز على نقل المرض في اماكن محصورة"، وفق ما استنتج الباحثون.

ولاحظ الفريق نفسه أن التحدث بصوت أقل ارتفاعا يولد جسيمات أقل، وذلك في بحث نُشر في "مجلة نيو انغلاند الطبية" في نيسان/ أبريل.

وإذا كان من الممكن تأكيد مستوى التقاط العدوى من خلال الكلام، فان هذا يمكن أن يعطي دفعة علمية للتوصيات بوضع كمامة على الوجه في العديد من البلدان، وأيضا المساعدة في فهم الانتشار السريع للفيروس.


#فيروس كورونا
#جسيمات
#دراسة
#التكلم

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روسيا تنضم إلى السباق الدولي لتطوير علاج لكورونا
روسيا تنضم إلى السباق الدولي لتطوير علاج لكورونا

2020-05-13

ما هي الطريقة الأمثل لتطهير كمامة "إن 95" وإطالة عمرها؟
ما هي الطريقة الأمثل لتطهير كمامة "إن 95" وإطالة عمرها؟

2020-05-13

تعاون صيني كندي لتطوير لقاح لفيروس كورونا
تعاون صيني كندي لتطوير لقاح لفيروس كورونا

2020-05-13

الأكثر قراءة

أخضعوه أرضًا وأطلقوا النار: مقتل شاب عربي برصاص رجال الأمن بتل هشومير

أخضعوه أرضًا وأطلقوا النار: مقتل شاب عربي برصاص رجال الأمن بتل هشومير

2020-05-13
مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس

مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس "قد لا ينتهي أبدًا"

2020-05-13
مقتل الشاب نور أبو القيعان بجريمة إطلاق نار في حورة

مقتل الشاب نور أبو القيعان بجريمة إطلاق نار في حورة

2020-05-13
يعالون: أوحانا وزيرا للأمن الداخلي لإحباط تحقيقات ضد نتنياهو

يعالون: أوحانا وزيرا للأمن الداخلي لإحباط تحقيقات ضد نتنياهو

2020-05-13
بومبيو: سنتعاون ضد كورونا وإيران؛ نتنياهو: فرصة لدفع خطة ترامب

بومبيو: سنتعاون ضد كورونا وإيران؛ نتنياهو: فرصة لدفع خطة ترامب

2020-05-13