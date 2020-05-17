خبير صيني: قد نشهد موجة ثانية من كورونا

حذّر المستشار الصحي للحكومة الصينية، تشونغ نانشان، اليوم الأحد، من موجة إصابات ثانية محتملة بكورونا، في الصين جرّاء نقص المناعة في أوساط سكانها.

تمكّن الصين، وبعد شهور من تدابير الإغلاق والحد من السفر، بدرجة كبيرة من احتواء فيروس كورونا المستجد لكن تجددت مخاوف من موجة ثانية مع ظهور مجموعات من الإصابات في المقاطعات الواقعة في شمال شرق البلاد ومدينة ووهان حيث ظهر الوباء أول مرة.

وقال تشونغ لشبكة "سي إن إن" إن "غالبية... الصينيين حاليا لا يزالون عرضة للإصابة بكوفيد-19 جرّاء نقص المناعة".

وأضاف بقوله إن "نواجه تحديا كبيرا"، مشيرا إلى أن الوضع في الصين "ليس أفضل في الوقت الحالي مما هو الحال عليه في الدول الأخرى على ما أعتقد".

وأفاد تشونغ الذي ساهم في الكشف عن حجم تفشي وباء "سارس" أن السلطات في ووهان لم تعلن عن الإصابات بشكل شفاف في بداية تفشي الوباء.

وقال تشونغ الذي كان ضمن فريق من الخبراء أرسلوا إلى ووهان للتحقيق بشأن تفشي الفيروس إن "السلطات المحلية لم ترغب بالإفصاح عن الحقيقة حينها".

وأضاف أنه "لم أصدّق هذه النتيجة أي أعداد الإصابات التي أعلن عنها لذا بقيت أسأل ومن ثم كان عليهم إعطائي الرقم الحقيقي".

لكنه أشار إلى اعتقاده بأن الأرقام التي نشرت بعد إغلاق ووهان أواخر كانون الثاني/ يناير وعندما تولّت الحكومة الاستجابة "ستكون صحيحة".

وأودى فيروس كورونا المستجد بـ311 ألفا و959 شخصا، وفق حصيلة من مصادر رسمية جمعتها فرانس برس، في وقت يسابق العلماء حول العالم الزمن لتطوير لقاح.

وحذّر تشونغ من أن اللقاح "المثالي" للوباء الذي تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه قد لا يختفي إطلاقا سيستغرق "سنوات".