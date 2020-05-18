عالم بريطاني: كورونا قد يندثر قبل ابتكار لقاح

ادعى مسؤول سابق في منظمة الصحة العالمية، البروفيسور كارول سيكورا، يوم أول من أمس السبت، إنه من الممكن أن "يندثر فيروس كورونا المستجد بشكل طبيعي قبل تطوير أي لقاح".

وقال المختص بعلم الأورام الذي كان يدير برنامج السرطان التابع لمنظمة الصحة العالمية: "إننا نشهد نمطا مشابها في كل مكان تقريبا، أعتقد أننا نملك مناعة أكثر من المتوقع".

وشدد سيكورا على أنه برغم توقعه هذا، فإن المطلوب هو "الاستمرار في إبطاء الفيروس، ولكن يمكن أن يتلاشى من تلقاء نفسه. في رأيي هذا سيناريو ممكن".

وقالت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، إن تعليقات سيكورا تأتي بعد أيام من صدور دراسة جديدة في المجلة الدولية للممارسة السريرية (بالترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية)، والتي تنبأت بأنه بحسب معدل العدوى المحلي في بريطانيا، فإن هناك أكثر من 19 مليون مصاب بالفيروس، مع أن العدد الرسمية لا يتجاوز الـ250 ألف شخص حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن جهود علماء الأوبئة للتنبوء بالانتشار الحقيقي للفيروس ومراقبته، أُحبطت بسبب قرار الحكومة البريطانية التخلي عن إجراء الفحوصات على نطاق واسع.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد صرح نهاية الأسبوع الماضي، أن عودة الحياة إلى الوضع الذي سبق تفشي الوباء، قد لا يكون ممكنا إلى في ابتكار علاج أو لقاح للفيروس، والذي لن يحصل قبل مرور عام على الأقل، هذا في حال كان ابتكاره ممكنا.

وهذا بالضبط ما تحاول الحكومة البريطانية فعله، فقد أعلنت اليوم الإثنين، عن ضخ 84 مليون جنيه إسترليني إضافي لدعم أبحاث تطوير لقاح ضد كوفيد-19، بينما سجلت الأحد 170 وفاة إضافية في البلاد، الحصيلة اليومية الأدنى منذ بدء العزل.

وسبق أن استثمرت حكومة المحافظين 47 مليون جنيه استرليني في الأبحاث التي تقوم بها جامعة "امبريال كولدج" في لندن ومعهد "جنير" التابع لجامعة أوكسفورد، الأعضاء في فريق العمل الذي أنشأ منتصف نيسان/ أبريل للتصدي لفيروس كورونا.