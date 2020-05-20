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خبيران: الأطفال قد لا ينقلون فيروس كورونا

تاريخ النشر: 20/05/2020 - 09:19

خبيران: الأطفال قد لا ينقلون فيروس كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / وكالات

قال خبيران بارزان في علوم الأوبئة، أمس يوم الثلاثاء، أن الأطفال قد لا ينقلون فيروس كورونا المستجد مثل الكبار، لكنهما حذرا من أن المناعة البشرية قد لا تصمد طويلا.

ومع محاولات أوروبا والولايات المتحدة العودة للعمل بعد الموجة الأولى من تفشي الفيروس، يسعى زعماء العالم لتحديد متى يمكن للأطفال والتلاميذ العودة لدراستهم بأمان.

وأوضحت عضو في لجان توجه النصح للحكومة البريطانية، بشأن أسلوب التعامل مع الأمراض المعدية، روزاليند إيجو، أمام أعضاء مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، أن الدلائل تشير إلى أن الأطفال ربما لا ينقلون العدوى مثل الكبار.

وذكرت إيجو من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أنه "نعتقد أن الأطفال أقل عرضة للإصابة به حتى الآن، لكن هذا ليس مؤكدا، نحن متأكدون جدا أن الأطفال أقل عرضة لتداعياته الخطيرة، وهناك إشارات على أن الأطفال أقل نقلا للعدوى ولكن ذلك غير مؤكد".

من جهته، قال عضو مجموعة الاستشارات العلمية البريطانية أمام اللجنة العلمية بمجلس اللوردات، جون إدموندز إن من المذهل أن الأطفال لا يلعبون فيما يبدو دورا يذكر في تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف إدموندز، الأستاذ بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي أنه "من غير المعتاد ألا يكون للأطفال دور يذكر في نقل العدوى لأنهم يلعبون دورا رئيسيا في أغلب الأمراض التنفسية الفيروسية والبكتيرية، لكنهم لا يفعلون في هذه الحالة على ما يبدو".

وختم بقوله إن "هناك حالة تفش واحدة فقط مرتبطة بمدرسة -وهذا مذهل"، لكنه أضاف أنه ربما كان هناك نبأ غير سار، وهو أن المناعة البشرية المقاومة لفيروس كورونا المستجد قد لا تصمد طويلا.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#علوم الأوبئة
#المناعة البشرية
#الأطفال
#فيروس كورونا

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