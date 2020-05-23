  2. صحة
  3. صحة

دراسة: "ريمديسيفير" قلّص نسبة وفيات كورونا 7%

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 14:07

دراسة: "ريمديسيفير" قلّص نسبة وفيات كورونا 7%
(أ. ب.)
عرب ٤٨

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إعلان مسؤول علمي أميركي رفيع المستوى بأن دواء "ريمديسيفير" التجريبي يسرع شفاء مرضى كوفيد-19، نشرت النتائج التفصيلية للدراسة الجمعة في مجلة طبية هامة.

وكان مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الذي أشرف على التجربة السريرية على ألف مريض في عشرة بلدان، أعلن في 29 نيسان/ أبريل في البيت الأبيض أن بيانات أولية تظهر أن "ريمديسيفير له أثر واضح وهام وإيجابي في تسريع التعافي".

وبعد التأكد من لجنة قراءة، نشرت مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين" مقالا يفصل النتائج، التي تؤكد الإعلان الصادر في البيت الأبيض والذي بعث الأمل في العالم في ظل غياب أي علاج فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الدراسة أن دواء "ريمديسيفير" ساهم عبر حقنه يوميا في الأوردة على مدى 10 أيام في تسريع شفاء مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في المستشفى، بالمقارنة مع دواء وهمي. وقد بلغ معدل الأيام المطلوبة للشفاء 11 يوما للمرضى الذين حُقنوا بالـ"ريمديسيفير" في مقابل 15 للآخرين.

واعتُبر المريض متعافيا في حال بات في الإمكان إعادته للمنزل.

وكان الأثر أكبر لدى المرضى الذين أدخلوا المستشفى من دون الحاجة لجهاز تنفس اصطناعي. وخلص معدو الدراسة إلى أنه من المستحسن البدء بالعلاج بعقار "ريمديسيفير" قبل تقدم المرض في الجسم لدرجة يصبح لزاما استخدام جهاز تنفس اصطناعي.

وكانت لهذا المضاد للفيروسات الذي طُوّر سابقا لمكافحة فيروس إيبولا من دون نتائج إيجابية، أثار جانبية أقل من الدواء الوهمي.

كذلك بيّنت الدراسة أن "ريمديسيفير" قلص نسبة الوفيات إذ إن 7.1% من المرضى الذين تلقوا هذا الدواء توفوا خلال 14 يوما، في مقابل 11.9% في المجموعة التي أعطي أفرادها دواء وهميا. غير أن هذه النتيجة تبقى دون الحد الأدنى المطلوب للموثوقية الإحصائية وبالتالي يمكن نسب هذا الفارق إلى عامل الصدفة.

وفي مطلق الأحوال، لا يعطي "ريمديسيفير" أي ضمان للبقاء على قيد الحياة بحسب معدي الدراسة الذين قالوا إن "من الواضح أن علاجا مضادا للفيروسات لن يكون حتما كافيا لوحده".

ولا شك في أن أساس تطوير علاج ضد كوفيد-19 يقوم بلا شك على الجمع بين علاجات مختلفة، أي استخدام "ريمديسيفير" مع مضادات فيروسية أو أنواع علاجية أخرى.

وأشارت مختبرات "غيلياد" المطورة للـ"ريمديسيفير" الجمعة إلى أن نتائج تجاربها السريرية الخاصة ستُنشر قريبا. وتظهر إحداها أن علاجا لخمسة أيام بدلا من عشرة سيكون أيضا فعالا بحسب المدير العام لـ"غيلياد ساينسز" مرداد بارسي.

وفي الولايات المتحدة، سمحت وكالة الأدوية الأميركية (أف دي إيه) في الأول من الشهر الجاري باستخدام "ريمديسيفير" خلال الطوارئ الاستشفائية. وحذت اليابان حذوها في هذا الإطار، فيما لا تزال أوروبا تدرس اتخاذ مثل هذا القرار.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#علاج
#ريمديسيفر
#فيروس كورونا

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حماقة ترامب: عقار الرئيس الأميركي لعلاج كورونا يزيد خطر الوفاة
حماقة ترامب: عقار الرئيس الأميركي لعلاج كورونا يزيد خطر الوفاة

2020-05-23

السمنة تزيد مخاطر كورونا.. كيف تكون الوقاية؟
السمنة تزيد مخاطر كورونا.. كيف تكون الوقاية؟

2020-05-22

دراسة غير متوقعة: الألبان كاملة الدسم تحد من ارتفاع ضغط الدم
دراسة غير متوقعة: الألبان كاملة الدسم تحد من ارتفاع ضغط الدم

2020-05-21

الأكثر قراءة

عيد الفطر يحلّ يوم الأحد في فلسطين وعدة دول عربية

عيد الفطر يحلّ يوم الأحد في فلسطين وعدة دول عربية

2020-05-22
ضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعد بدون التنسيق الأمني

ضابط إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ستتصاعد بدون التنسيق الأمني

2020-05-22
حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

2020-05-22
نتنياهو وغانتس يُهدّدان بتدمير إيران...

نتنياهو وغانتس يُهدّدان بتدمير إيران... "نعرف كيف نستعدّ للتهديدات وبكل الوسائل"

2020-05-22
خبراء: انتقام إيران لاستهداف مينائها قد لا يكون تناسبيا

خبراء: انتقام إيران لاستهداف مينائها قد لا يكون تناسبيا

2020-05-22