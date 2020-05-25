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الدنمارك: نجاح عملية زراعة أول قلب اصطناعي بالكامل

تاريخ النشر: 25/05/2020 - 15:42

الدنمارك: نجاح عملية زراعة أول قلب اصطناعي بالكامل
(Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

نجحت مجموعة "كارمات" المختصة بتطوير الأعضاء العضوية صناعيا، في أول عملية زرع قلب اصطناعي بشكل كامل في الدنمارك، وهي البلد الثالث الذي يدخل دراسة "بيفوت" مع تشيكيا وكازاخستان.

وأوضحت "كارمات" في بيان، أنه مع هذه العملية، أصبح عدد المرضى المشمولين بالدراسة 13.

وقد أجريت الجراحة في مركز "ريغشوسبيتاليت" لأمراض القلب في كوبنهاغن.

وأعلن عن عملية زرع القلب الاصطناعي السابقة التي أجريت في تشيكيا في أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ويهدف القلب الاصطناعي الذي طورته "كارمات" إلى تقديم بديل للقلب البشري الذي يحتاج إليه مرضى القصور في القلب.

وقفز سعر سهم المجموعة في بورصة باريس حوالى الساعة 9:55 صباحا بنسبة 7.52%.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#قلب اصطناعي
#الدنمارك
#عملية
#زراعة أعضاء

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