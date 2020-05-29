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دواء للسكري قد يسبب السرطان وهيئة أميركية توصي بسحبه

تاريخ النشر: 29/05/2020 - 11:01

دواء للسكري قد يسبب السرطان وهيئة أميركية توصي بسحبه
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

أكّدت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أنّها أوصت شركات لتصنيع الأدوية بسحب دواء مستخدم لعلاج مرض السكري، بعد أن كشفت الإدارة احتواء الدواء على مستويات عالية من شائبة يمكن أن تسبب السرطان في بعض إصداراته، وفقًا لما أعلن عنه مساء أمس، الخميس.

وقالت الإدارة إن عقاقير دواء ميتفورمين الذي يستخدم في علاج السكري من النوع الثاني، احتوت على الشائبة المسرطنة المحتملة "إن- نيتروسوديميثلامين" حيث تجاوزت الحدود المقبولة في التركيبات الممتدة المفعول فقط منها.

وكان التلوث بهذه الشائبة "إن- نيتروسوديميثلامين" مسؤولا عن سحب دواء علاج حموضة المعدة "زانتاك" الذي تبيعه شركة سانوفي وبعض النسخ المكافئة من هذا العلاج العام الماضي؛ فيما تسبب بتوصية خمس شركات هذه المرة بسحب أدويتها.

وحدّدت إدارة الأغذية والعقاقير، التي قالت إنها ستنشر إشعارات السحب للشركات على موقعها الإلكتروني، بالاسم شركة "أبوتكس" الكندية كواحدة من الشركات التي تحتوي أقراص ميتفورمين التي تنتجها على مستويات عالية من شائبة "إن- نيتروسوديميثلامين". ولم تكشف بعد عن أسماء الشركات الأربع الأخرى.

ومع ذلك، قالت الإدارة إنه يجب على المرضى الاستمرار في تناول أقراص ميتفورمين حتى بعد السحب، حتى يمكنهم التشاور مع أخصائيي الرعاية الصحية الخاصين بهم بحيث يمكنهم وصف بديل.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير قد بدأت، في كانون الأول/ ديسمبر، في التحقق من عقار ميتفورمين الذي يستخدم كعلاج أساسي لمرضى السكري من النوع الثاني.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#السرطان
#السكري
#أدوية

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