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ما هي فوائد البطيخ؟

تاريخ النشر: 09/08/2020 - 15:02

ما هي فوائد البطيخ؟
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

نشرت مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat this, Not that) الأميركية، تقريرا حديثا تبين فيه فوائد تناول شريحة أو شريحتين من البطيخ الأحمر يوميا.

أولا؛ ترطيب الجسم

البطيخ الأحمر غني بالماء وتتراوح نسبة المياه فيه ما بين 90 و95%، ويبقي الجسم مرتويا في درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف, وتجدر الإشارة إلى أنه في السابق كان الكشافة يأخذونه كبديل لقوارير المياه.

ثانيّا؛ خفض ضغط الدم

يعمل البوتاسيوم في البطيخ على التخفيف من تأثيرات الصوديوم على ضغط الدم، والحفاظ على وظائف الجهاز العصبي، إذ يحتوي كوب من قطع البطيخ على 170 مليغراما من البوتاسيوم، وهو معدن مهم وفقا لمجموعة "مايو كلينيك" الطبية.

ثالثًا؛ إنقاص الوزن

تعمل كمية السعرات الحرارية القليلة في قطع البطيخ على الشعور بالشبع قبل تناول الوجبة، حيث يحتوي كوب واحد من قطع البطيخ على 40 سعرة حرارية، ويمكن وضع قطع من البطيخ كمقبلات أو في السلطة، كطريقة للشعور بالإشباع ضمن أقل كميّة ممكنة من العسرات الحراريّة وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "نترينتز".

رابعًا؛ تناول البطيخ قبل ممارسة الرياضة

كشفت دراسة نشرت في مجلة "الفلاحة والكيمياء الغذائية" أن تناول البطيخ قبل التمارين الرياضية، يسرع الدورة الدموية ويخفف من آلام العضلات ما بعد التمرين. ويعزو الباحثون الآثار الإيجابية للسيترولين الذي يعزز الدورة الدموية.

خامسًا؛ حماية حاسة البصر

البطيخ غني بالليكوبين وفيتامين سي، وهو مضاد أكسدة مفيد للبصر. الليكوبين يرتبط بالحد من خطر التنكس البقعي، وهو تلف يصيب شبكية العين نتيجة التقدم في العمر، والذي يسبب فقدان البصر للأشخاص فوق 60 سنة.

سادسًا؛ بذور البطيخ مغذية

يمكن تحميص بذور البطيخ الغنية بالمغذيات، إذ تحتوي على البروتينات والمغنيسيوم والحديد والزنك والدهون الأحادية غير المشبعة.

يتم تحميصها في الفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت (176 درجة مئوية) لمدة 15 دقيقةومن ثم رش القرفة أو الفلفل أو أي نوع من التوابل.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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