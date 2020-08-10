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الحكومة البريطانية تدرس إلغاء إحصاء وفيات كورونا اليومي

تاريخ النشر: 10/08/2020 - 09:57

الحكومة البريطانية تدرس إلغاء إحصاء وفيات كورونا اليومي
لندن (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

تدرس بريطانيا خطوة إلغاء الإحصاء اليومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد وذلك بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها هيئة الصحة العامة في إنجلترا في إجراء الإحصاء، وفقا لما أوردته صحيفة "تلغراف" البريطانية، أمس الأحد.

وقالت الصحيفة إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري، وأمر وزير الصحة، مات هانكوك، بفتح التحقيق بعدما اتضح أن المسؤولين كانوا "يبالغون" في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ونقلت "تلغراف" عن مصدر في الحكومة قوله إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي وإجراء إحصاء أسبوعي بدلا منه.

وأوقفت بريطانيا في الشهر الماضي التحديث اليومي لعدد الوفيات وأمرت الحكومة بمراجعة الطريقة التي تحصر بها هيئة الصحة العامة بإنجلترا عدد الوفيات وذلك بعدما قال أكاديميون إن الأرقام اليومية قد تشمل أناسا توفوا بأسباب أخرى.

ونبه الأكاديميون في منشور إلى أن الطريقة التي تحصي بها الهيئة الحكومية أعداد الوفيات معيبة مشيرين إلى أنها تظل تحتفظ بأسماء أشخاص أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه وتدرجهم ضمن الوفيات حتى إذا توفوا بأسباب أخرى ولو بعد "ثلاثة أشهر".

وقال الخبراء إن التباين الكبير في أرقام الوفيات اليومية بإنجلترا يرجع لهذا السبب.

وأعلنت بريطانيا، وهي واحدة من أشد الدول تضررا بالفيروس، تسجيل 1062 إصابة جديدة أمس الأحد في أكبر زيادة يومية منذ حزيران/ يونيو ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى أكثر من 310 آلاف.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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