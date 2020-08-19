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دراسة ألمانية: احتمالية انتقال عدوى كورونا في الطائرات أقل من المتوقع

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 20:23

دراسة ألمانية: احتمالية انتقال عدوى كورونا في الطائرات أقل من المتوقع
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

خلص باحثون ألمان في دراسة أجروها على ركاب إحدى الطائرات في آذار/ مارس الماضي، إلى أن احتمالات انتقال عدوى فيروس كورونا خلال السفر جوًا أقل مما كان متوقعا.

وتناولت الدراسة القصيرة التي نشرت في مجلة "جاما نتوورك أوبن" طائرة حملت من مطار "بن غوريون في اللد نحو مئة راكب إلى مطار فرانكفورت الألماني في 9 آذار/ مارس الماضي، أي قبل أن يصبح وضع الكمامات هو القاعدة، في رحلة استغرقت أربع ساعات و40 دقيقة.

وعندما علمت السلطات الألمانية أن بين ركاب الطائرة 24 سائحا ألمانيا خالطوا مسؤولا فندقيا مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل، قررت إجراء فحوص لهم فور وصولهم إلى فرانكفورت، وتبيّن أن سبعة منهم مصابون بالفيروس، في حين أن سبعة آخرين جاءت نتائج فحوصهم موجبة لاحقا.

وبعد أربعة إلى خمسة أسابيع، بادر علماء الفيروسات من مستشفى فرانكفورت الجامعي إلى الاتصال بالركاب الثمانية والسبعين والآخرين، وطرح الباحثون على الركاب أسئلة تتعلق بمخالطيهم وبأي أعراض قد تكون ظهرت عليهم، وأجروا فحوصات لعدد منهم. وفوجىء الباحثون بأن العدوى انتقلت إلى اثنين فقط من ركاب الطائرة الآخرين، غير السياح المصابين أصلا، كانا جالسين من الجانب الآخر من الممشى حيث كان المصابون السبعة موجودين.

ويعتبر الخبراء عادةً أن منطقة انتقال عدوى فيروسات الجهاز التنفسي داخل الطائرات تشمل صفيّ المقاعد أمام المصاب، وصفّي المقاعد وراءه.

لكنّ المفاجأة في الطائرة العائدة من إسرائيل كانت أن شخصا جالسا في صف المقاعد الواقع مباشرة أمام مقاعد المصابين، لم يصب بالعدوى.

وقالت مديرة معهد علم الوبائيات في فراكفورت، ساندرا شيزيك، لوكالة "فرانس برس" إن "هذا الشخص أخبرنا أنه تحادث مطوّلاً مع إثنين" من جيرانه المصابين.

كذلك لم يُصب راكبان كانا جالسَين مباشرة وراء أحد السياح المصابين، وقال سيباستيان هول من المعهد نفسه، إنه "فوجئنا بأن العدوى انتقلت إلى اثنين فحسب من الركاب"، ولأن الفحوصات لم تشمل جميع الركاب الآخرين، لا يمكن استبعاد أن يكون آخرون أصيبوا أيضا.

ومع أن الدراسة أكدت أن انتقال العدوى ممكن داخل الطائرات في حال عدم وضع كمامات، لاحظ هول أن "عدم وجود أي إصابات أخرى أمر مطمئن، إذ يبيّن ذلك أن معدّل انتقال العدوى أقل مما كان متوقعاً، وخصوصاً أن أيّاً من الركاب لم يكن يضع كمامة".

وذكّر الباحثون بأن دراسات عدة على رحلات إعادة أشخاص كانوا موجودين في مدينة ووهان الصينية في بداية الجائحة، أظهرت أن العدوى لم تنتقل إلى أي مسافر في الطائرات، إذ كان الركاب يضعون الكمامات.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#طائرات
#عدوى فيروس كورونا
#انتقال
#فيروس كورونا

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