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جامعة أوكسفورد تتطلع لتقديم لقاحها هذا العام

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 13:04

جامعة أوكسفورد تتطلع لتقديم لقاحها هذا العام
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

صرّح مدير مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد، آندرو بولارد، اليوم الثلاثاء، من خلال مقابلة على هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن "لقاحا تجريبيا مضادا لمرض كوفيد-19 وتطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا قد يُقدم للجهات التنظيمية هذا العام إذا تمكن العلماء من جمع ما يكفي من البيانات".

وأضاف بولارد أنه "من الممكن أن نقدم هذه البيانات للجهات التنظيمية هذا العام إذا زادت الحالات سريعا في التجارب السريرية ومن ثم ستكون هناك عملية يمر بها من أجل إجراء تقييم كامل للبيانات".

وأثار لقاح أوكسفورد آمالا مبكرة في أولى تجاربه على البشر عندما أثار استجابة مناعية مما يسلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات الرائدة في السباق لإنتاج لقاح مضاد للمرض الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

وتصدرت التجربة العناوين هذا الأسبوع عندما قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن "الإدارة الأميركية تدرس تعجيل إجراءات استخدام اللقاح في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر".

وأضافت الصحفية أن أحد الخيارات المطروحة هو أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تصريحا باستخدام اللقاح المحتمل "في حالات الطوارئ في تشرين الأول/ أكتوبر".

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