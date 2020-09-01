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"الصحة العالمية": رفع القيود دون احتواء الفيروس سيكون "وصفة لكارثة"

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 11:08

"الصحة العالمية": رفع القيود دون احتواء الفيروس سيكون "وصفة لكارثة"
تيدروس أدهانوم (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الإثنين، أن عدم مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا التي دعت إليها سيكون بمثابة "وصفة لكارثة".

وأقر تيدروس بأن "كثيرا من الناس قد ضاقوا ذرعا بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء".

وقال في مؤتمر صحافي: "نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان".

وأضاف تيدروس: "لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى، الحقيقة هي أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة. رفع القيود بدون سيطرة هو وصفة لكارثة".

وتجاوزت حصيلة فيروس كورونا المستجد عالميا أكثر من 25 مليون إصابة حتى أمس الإثنين فيما تجاوز عدد الوفيات 843 ألف، بينما سجلت البرازيل وفاة أكثر من 500 مصاب في يوم واحد، في الوقت الذي ارتفع معدل زيادة الإصابات في الولايات المتحدة الأميركية.

في أميركا تجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا الـ6 ملايين حالة، وسط إعلان ولايات الغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول في العالم من حيث عدد الوفيات بكورونا حيث سجلت نحو 183 ألف وفاة، وهي الـ10 بعدد الوفيات عالميا نسبة إلى عدد السكان.

كما تأتي الولايات المتحدة الأولى عالميا بعدد إصابات كورونا لكنها تحل في المركز العاشر من حيث عدد المصابين نسبة إلى السكان في حين تسجل البرازيل وبيرو وتشيلي أكبر معدلات العدوى نسبة للسكان، وفقا لإحصاء "رويترز".

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#فيروس كورونا
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