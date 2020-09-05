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شركات أدوية ستتعهد بالتزامها معايير الأمان لتطوير لقاح لكورونا

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 11:29

شركات أدوية ستتعهد بالتزامها معايير الأمان لتطوير لقاح لكورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عددا من الشركات المطوّرة للقاحات كوفيد-19، ومنها "فايزر" و"جونسون" و"مودرنا"، مقبلات على إصدار تعهد يأكد على عدم سعيهنّ للحصول على موافقات حكوميّة لمنتجاتهن قبل أن يثبت كل لقاح فعاليته.

وقالت الصحيفة يوم الجمعة إن "هذه الشركات ستتعهد بالالتزام بمستوى عال من المعايير العلمية والأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية وعمليات التصنيع"، واستشهدت بمسودة بيان مشترك يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأضاف تقرير الصحيفة نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر أن التعهد قد يصدر قريبا ربما هذا الأسبوع. يأتي هذا وسط قلق متزايد من أن تؤثر ضغوط سياسية قبل الانتخابات الأميركية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر على سلامة وفعالية أي لقاح محتمل لهذا المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقالت السكرتيرة الصحافية بالبيت الأبيض، كيلي ماكيناني، يوم الخميس، إنه "رغم الأهمية الكبرى التي يوليها الرئيس دونالد ترامب لهذه المسألة، فإنه لا يوجد ضغط سياسي على الجهة المعنية بالتنظيم الصحي بالولايات المتحدة للموافقة سريعا على لقاح ما".

وشركات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"مودرنا" من بين الشركات التي تتصدر سباق تطوير لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 أو الحد من شدته، إذ إن لقاحاتها في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
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