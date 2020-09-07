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بريطانيا تأمل تسجيل أول لقاح لكورونا مطلع العام المقبل

تاريخ النشر: 07/09/2020 - 15:33

بريطانيا تأمل تسجيل أول لقاح لكورونا مطلع العام المقبل
تعقيم الأيادي في بريطانيا (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الإثنين، إن الحكومة البريطانية تأمل في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا مطلع العام المقبل.

ولدى سؤاله عن التقدم الذي تمّ إحرازه في مسألة إنتاج لقاح مختبر الأدوية البريطاني "أسترازينيكا"، قال الوزير إنه تمّ "إبرام عقد لإنتاج ثلاثين مليون جرعة".

وأكد هانكوك في حديث مع إذاعة "إل بي سي" أن "في الواقع، يبدأون بتصنيع هذه الجرعات، قبل اعتماد (اللقاح) وبالتالي في حال تمتّ المصادقة عليه، سنكون مستعدين لتوزيعه".

واعتبر هانكوك أن "أفضل سيناريو" سيكون المصادقة على لقاح هذا العام مشيرًا إلى أن السيناريو "الأكثر ترجيحًا هو مطلع العام المقبل، في الأشهر الأولى من السنة المقبلة".

متظاهرون بريطانيون (أ ب)

وينتظر كثيرون مشروع لقاح ضد كوفيد-19 يعمل عليه مختبر "أسترازينيكا" مع جامعة أوكسفورد خصوصًا في المملكة المتحدة البلد الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا من حيث عدد الوفيات (41551 وفاة).

وازداد عدد الإصابات بالمرض في الأيام الأخيرة مع تسجيل قرابة ثلاثة آلاف إصابة، الأحد، في ارتفاع "مقلق" وفق قول وزير الصحة.

وأشار إلى أن الإصابات الجديدة رصدت بشكل أساسي لدى الشباب خصوصًا الذين تراوح أعمارهم بين 17 و21 عامًا، مذكرًا بضرورة احترام القيود المفروضة.

وفي محاولة احتواء انتقال العدوى، فرضت المملكة المتحدة حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا على المسافرين القادمين من دول شهدت ارتفاعًا في عدد الإصابات.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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