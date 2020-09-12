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تراجع الطلب على "ريمديسيفير" وتوقعات ازدياده في الشتاء

تاريخ النشر: 12/09/2020 - 10:50

تراجع الطلب على "ريمديسيفير" وتوقعات ازدياده في الشتاء
ريمديسيفير (أرشيفيّة أ. ب.)
عرب ٤٨ ورويترز

أكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أمسِ الجمعة، إن المستشفيات الأميركية رفضت نحو ثلث الكميات المخصصة لها من عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرض كوفيد-19 منذ تموز/ يوليو مع تراجع الحاجة لهذا الدواء المكلف المضاد للفيروس.

وقالت بعض المستشفيات إنها ما زالت تشتري هذا العقار الذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسز" كي يصبح لديها مخزون في حالة تسارع وتيرة الجائحة خلال الشتاء. ولكنها قالت إن الإمدادات الحالية كافية وذلك إلى حد ما لأنها تقصر استخدامه على الحالات الشديدة فقط. وسمحت إدارة الأغذية والعقاقير بقدر أكبر من الحرية في استخدام ريمديسيفير ولكن ستة من بين ثمانية مستشفيات ضخمة اتصلت بها "رويترز" قالت إنها لا تستخدمه في الحالات المتوسطة.

ويشير هذا الإبطاء إلى أن نقص العقار انتهى ويهدد جهود "جيلياد" لتوسيع استخدام ريمديسيفير.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة يوم أمس، الجمعة، إنه ما بين السادس من يوليو تموز والثامن من أيلول/ سبتمبر قبلت أنظمة الصحة العامة بالولايات والمناطق نحو 72 في المئة من الكميات التي عرضتها عليها من ريمديسيفير. ولم تشتر المستشفيات بدورها سوى نحو ثلثي ما قبلته الولايات والمناطق.

ولم ترد "جيلياد" على طلب للتعليق.

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#ريمديسيفير
#فيروس كورونا
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