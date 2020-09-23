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"أفيغان".. عقار ياباني يقلل من مدة شفاء مرضى كورونا

تاريخ النشر: 23/09/2020 - 14:54

"أفيغان".. عقار ياباني يقلل من مدة شفاء مرضى كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

أعلنت مجموعة "فوجيفيلم" اليابانية، اليوم الأربعاء أن عقارها المسمّى بـ"أفيغان"، والمعروف بمعالجته لأشكال حادة من الإنفلونزا، قلّل بشكل ملموس، من مدة شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما كشفته المجموعة اليابانية، فإنه "من بين 156 مريضا شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان، كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يوما لأولئك الذين عولجوا بعقار "أفيغان" و14,7 يوما لأولئك الذي أعطوا دواء وهميا".

وركّزت التجربة السريرية على مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء كورونا.

وقالت مجموعة "فوجيفيلم" إن "التجربة التي أجريت منذ آذار/مارس وانتهت الآن، لم تكشف أي خطر صحي جديد مرتبطة بتناول "أفيغان".

وستجري المجموعة "تحليلا مفصلا للبيانات" التي تم جمعها خلال هذه التجربة، وهي تخطط لتقديم طلب للحصول على تصريح تجاري في اليابان لمعالجة المصابين بفيروس كورونا بدءا من تشرين الأول/أكتوبر الوشيك.

وجرى ترخيص عقار "أفيغان" الذي يؤخذ عن طريق الفم منذ العام 2014 في اليابان لكن فقط لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة التي أثبتت الأدوية التقليدية عدم فعاليتها في مكافحتها.

ومع ذلك، لا ينصح بتناول الحوامل عقار "أفيغان" إذ أظهرت الدراسات على الحيوانات أنه يؤثر على نمو الجنين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#يابان
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#فيروس كورونا

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