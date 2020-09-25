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الصين تتوقع إنتاج 610 ملايين جرعة للقاح كورونا سنويًا

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 17:29

الصين تتوقع إنتاج 610 ملايين جرعة للقاح كورونا سنويًا
(أ. ب.)
عرب ٤٨

تتوقع الصين أن تكون قادرة بحلول نهاية العام على إنتاج 610 ملايين جرعة سنويا من لقاحات عدة ضد كوفيد-19، وفق ما أعلن مسؤولو الصحة الصينيون الجمعة في بكين، مؤكدين أن بلادهم هي الرائدة في هذا المجال.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحافي أن هذا الإنتاج السنوي يتوقع أن يزيد عن مليار جرعة بدءا من العام 2021. وقال وو يوانبين، من وزارة الصحة الصينية إن تطوير 11 لقاحا صينيا، من إجمالي 59 مشروعا، دخل الآن مرحلة التجارب السريرية.

وأوضح "في الوقت الحالي، تحتل مشاريع البحث والتطوير في الصين للقاحات ضد كوفيد-19 مكانا مهما عموما". وتابع "وجدنا أن سلامة اللقاح كانت في مستوى جيد وأنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة".

وقال المسؤولون إن مئات الآلاف من الأشخاص الذين لديهم وظائف تعتبر أساسية في الموانئ والمستشفيات والمناطق الأخرى العالية الخطورة تلقوا جرعة من لقاح تجريبي في تموز/يوليو، وفقا للمسؤولين الذين لفتوا إلى أن هذا البرنامج حصل على دعم من منظمة الصحة العالمية.

وأشار تشينغ تشونغوي من لجنة الصحة الوطنية إلى أن "سلامة اللقاح المستخدم في حالات الطوارئ قد تم التحقق منها بالكامل لكن لم تتم المصادقة على فعاليتها بالكامل"، متعهدا أن يكون المنتج النهائي "متاحا" للعامة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الصين
#لقاح كورونا

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