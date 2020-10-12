  2. صحة
  3. صحة

دراسة تكشف كم من الوقت يبقى كورونا على الأسطُح المختلفة

تاريخ النشر: 12/10/2020 - 09:20

دراسة تكشف كم من الوقت يبقى كورونا على الأسطُح المختلفة
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨

بيّنت دراسة أجرتها وكالة العلوم الوطنية الأسترالية، ونشرت نتائجها اليوم الإثنين، أنه بإمكان فيروس كورونا المستجد أن يبقى على أشياء مثل الأوراق النقدية والهواتف حتى 28 يوما في الأجواء الباردة والجافة.

وكان قد اختبر العلماء في مركز الجهوزية لمواجهة الأمراض التابع لهيئة البحوث الأسترالية مدى قدرة فيروس "سارس-كوف 2" على الاستمرار في الظلام وفي ظل ثلاث درجات حرارة مختلفة.

وتوصل العلماء إلى أنه عند 20 درجة مئوية، كان "سارس كوف 2" "قويا للغاية" على الأسطح الملساء - مثل الهواتف النقالة - ليعيش لمدة 28 يوما على الزجاج والفولاذ والأوراق النقدية البلاستيكية.

وعند 30 درجة مئوية، تراجعت قدرته على البقاء إلى سبعة أيام وعند 40 درجة مئوية إلى 24 ساعة فقط.

وبقي الفيروس لمدة أقل على الأسطح المسامية، مثل القطن (حتى 14 يوما عند درجات الحرارة الأدنى وأقل من 16 ساعة عند الدرجات الأعلى)، بحسب الباحثين.

وكانت تلك المدة "أطول بكثير" مما أظهرته دراسات سابقة أشارت إلى أنه بإمكان الفيروس البقاء حتى 14 يوما على الأسطح غير المسامية، وفق الدراسة التي نشرتها مجلة "فيرولوجي جورنال".

وذكر مدير المركز الاسترالي للجهوزية للأمراض أنه تم من أجل الدراسة تجفيف عينات من الفيروس على مواد مختلفة قبل اختبارها باستخدام أسلوب "حساس للغاية" وجد آثار للفيروس قادرة على إصابة الخلايا.

وقال لشبكة "أيه بي سي" العامة "لا يعني ذلك أن نقول إن هذه الكمية من الفيروس ستكون قادرة على إصابة شخص".

وتابع أنه إذا كان الشخص "مهملا حيال هذه المواد ولمسها ثم لعق أيديه أو لمس عينيه أو أنفه، فقد يتعرّض للإصابة خلال فترة تصل إلى أسبوعين بعد تلوث" هذه المواد.

وأشار درو إلى وجود عدة تحفظات بينها أن الدراسة تمت على مستويات محددة من الفيروس تكون عادة موجودة في ذروة الإصابة العادية، كما أنه لم يتم تعريضه للضوء فوق البنفسجي، والذي بإمكانه التسبب بتحلل الفيروس بشكل سريع.

وتم تثبيت الرطوبة عند 50%، بحسب الدراسة، إذ أنه تم التوصل إلى أن الرطوبة العالية تضر بالفيروس.

وبحسب هيئة البحوث الأسترالية، يبدو أن الفيروس ينتقل في الهواء بالدرجة الأولى، لكن كانت هناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث للكشف عن مدى قدرة الفيروس على الانتقال عبر الأسطح.

وقال درو لشبكة "أيه بي سي" إن الرسالة الأساسية لم تتغير "الأشخاص أكثر قدرة بكثير على نقل العدوى".


#فيروس كورونا
#الأسطح
#بقاء على الأسطح
#دراسة

حوارات

أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني
أمام الخذلان العربي والانحياز الأميركي.. الأولوية لإصلاح البيت الفلسطيني

2020-10-10

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الصحة العالمية": مرض الدفيتريا لا يزال متوطنا في اليمن
"الصحة العالمية": مرض الدفيتريا لا يزال متوطنا في اليمن

2020-10-11

الصين تلتحق بخطة "لقاحات كورونا" العالمية
الصين تلتحق بخطة "لقاحات كورونا" العالمية

2020-10-09

"كورونا الطويل" ما هو؟
"كورونا الطويل" ما هو؟

2020-10-09

الأكثر قراءة

"كاحول لافان" يهدد بـ"حكومة بديلة" للإطاحة بنتنياهو

2020-10-11
إصابة 21 جنديا إسرائيليا في شجار مع

إصابة 21 جنديا إسرائيليا في شجار مع "الكتيبة البدوية"

2020-10-11
المالية الإسرائيلية تعتزم طرح ميزانية 2021 خلال ديسمبر المقبل

المالية الإسرائيلية تعتزم طرح ميزانية 2021 خلال ديسمبر المقبل

2020-10-11
تمرد ضد نتنياهو: حوانيت تفتح أبوابها خلافا لتعليمات الحكومة

تمرد ضد نتنياهو: حوانيت تفتح أبوابها خلافا لتعليمات الحكومة

2020-10-11
تقديرات إسرائيلية: تصعيد بغزة ومواجهة واسعة مع حزب الله

تقديرات إسرائيلية: تصعيد بغزة ومواجهة واسعة مع حزب الله

2020-10-11