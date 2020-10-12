علماء يابانيّون: نتائج واعدة في مكافحة كورونا لعقار جُرّب على حيوانات

توصل علماء يابانيون، لنتائج واعدة في مكافحة فيروس كورونا بعد تجربة عقار على الحيوانات، وذلك عن طريق عقار مضاد للميكروبات يُستخدم لعلاج أمراض قرحة المعدة والالتهابات البكتيرية.

وعمل الباحثون على استكشاف ما إذا كانت المركبات التي تحتوي على معادن، ويشاع استخدامها في مكافحة البكتيريا، قد يكون لها أيضًا خصائص مضادة للفيروسات يمكنها محاربة فيروس سارس، باستخدام فئران في المختبر، وجد الباحثون أن "أحد الأدوية، وهو رانيتيدين سيترات البزموت، شكّل عاملًا قويًا لمكافحة الفيروس".

وقال الباحث بجامعة هونغ كونغ، رانمينغ وانغ، للصحافيين يوم الإثنين، خلال عرض الفريق الدراسة إن "دواء رانيتيدين سترات البزموت قادر على خفض الحِمل الفيروسي في رئة الفأر المصاب بمقدار عشرة أضعاف، وتُظهر النتائج التي توصلنا إليها أن هذا الدواء عامل محتمل مضاد للفيروسات في حالة فيروس كورونا".

تسبّب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من مليون شخص منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم.

وفيما يكافح العلماء للعثور على لقاح فعّال، فإنهم يبحثون أيضًا عن أدوية متاحة بسهولة قد تخفف الأعراض الناجمة عن كورونا أو تساعد الجسم على مكافحة العدوى.

وتم التوصّل إلى أنّ علاجي ريمديسيفير، وهو دواء مضاد للفيروسات واسع النطاق، وديكساميثازون، وهو نوع من الكورتيكوستيرويد، يحققان بعض النجاح ضد الفيروس.

واستخدم الأطباء هذه الأدوية لعلاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إصابته بكورونا.

لكن يعتبر علاج ريمديسيفير مكلفًا وهناك نقص عالمي في مخزونه، فيما للديكساميثازون تأثيرات مثبطة للمناعة تكون محفوفة بالمخاطر لجميع المرضى باستثناء أولئك الأشد مرضًا.