  2. صحة
  3. صحة

دراسة: العلاج باستخدام عقارَين مفيد لمرضى كورونا

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 08:40

دراسة: العلاج باستخدام عقارَين مفيد لمرضى كورونا
(أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أفادت دراسة حديثة، نُشرت يوم أمسِ الجمعة، أن العلاج باستخدام عقارَين مفيد بشكلٍ خاص لمرضى كورونا الذين يحتاجون إلى أوكسجين إضافي.

وذكرت الدراسة أن إضافة العقار "بارسيتينيب" المضاد للالتهابات إلى الدواء "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، ساعدت المرضى الموصولين بالأجهزة التنفس الاصطناعي على التعافي أسرع بواقع ثمانية أيام، في غضون 10 أيام في المتوسط، مقابل 18 يوما لأولئك الذين أعطوا ريمديسيفير وحده، وفقا لدراسة رعتها الحكومة الأميركية.

وتمت التوصية بالعقارين منذ أيلول/ سبتمبر، عندما اقترحت النتائج المبكرة لهذه الدراسة أن الجمع بينهما يقصر وقت الشفاء للمرضى في المستشفى.

وتظهر النتائج الكاملة للدراسة والتي نشرتها "مجلة نيو إنغلاند الطبية" يوم الأمس، الجمعة، أن الفائدة كانت أكبر لمن يحتاجون إلى أكسجين أو دعم تنفسي آخر دون جهاز التنفس الاصطناعي. وكانت الآثار الجانبية الخطيرة والالتهابات الجديدة أقل أيضًا لدى المجموعة التي أعطيت العلاج المركب.

وأمس الجمعة، أعلن وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، أن الولايات المتحدة قد تبدأ الإثنين بإعطاء أول دفعة من الأميركيين لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكوفيد-19.

وقال عازار لوسائل إعلامية إن العمل جار الآن لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل الأخيرة، وذلك بعد تصويت لجنة خبراء ووكالات تنظيمية بالموافقة على منح اللقاح، الذي يتم أخذه على جرعتين، ترخيصًا للاستخدام الطارئ للأشخاص فوق 16 سنة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#علاج
#عقار

حوارات

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

عنبتاوي: جرائم قتل النساء بمسؤولية الشرطة والمجتمع
عنبتاوي: جرائم قتل النساء بمسؤولية الشرطة والمجتمع

2020-11-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الحذر خلال فترة الأعياد
الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الحذر خلال فترة الأعياد

2020-12-11

آخر مستجدات لقاحات كورونا في العالم
آخر مستجدات لقاحات كورونا في العالم

2020-12-11

مجلة علميّة تنشر النتائج الكاملة للقاح "فايزر"
مجلة علميّة تنشر النتائج الكاملة للقاح "فايزر"

2020-12-10

الأكثر قراءة

استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي

استطلاعان: ساعر يجذب ناخبي "يمينا" و"الوسط - يسار" ويهدد نتنياهو

2020-12-11
لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

لبنان: السجن مدى الحياة للمُدان بقتل رفيق الحريري

2020-12-11
ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

ثقب إطارات 20 سيارة في الطيبة

2020-12-11
كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

2020-12-11
هل يحاول نتنياهو تحقيق مكسب سياسي من تبادل أسرى؟

هل يحاول نتنياهو تحقيق مكسب سياسي من تبادل أسرى؟

2020-12-11