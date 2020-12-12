دراسة: العلاج باستخدام عقارَين مفيد لمرضى كورونا

أفادت دراسة حديثة، نُشرت يوم أمسِ الجمعة، أن العلاج باستخدام عقارَين مفيد بشكلٍ خاص لمرضى كورونا الذين يحتاجون إلى أوكسجين إضافي.

وذكرت الدراسة أن إضافة العقار "بارسيتينيب" المضاد للالتهابات إلى الدواء "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، ساعدت المرضى الموصولين بالأجهزة التنفس الاصطناعي على التعافي أسرع بواقع ثمانية أيام، في غضون 10 أيام في المتوسط، مقابل 18 يوما لأولئك الذين أعطوا ريمديسيفير وحده، وفقا لدراسة رعتها الحكومة الأميركية.

وتمت التوصية بالعقارين منذ أيلول/ سبتمبر، عندما اقترحت النتائج المبكرة لهذه الدراسة أن الجمع بينهما يقصر وقت الشفاء للمرضى في المستشفى.

وتظهر النتائج الكاملة للدراسة والتي نشرتها "مجلة نيو إنغلاند الطبية" يوم الأمس، الجمعة، أن الفائدة كانت أكبر لمن يحتاجون إلى أكسجين أو دعم تنفسي آخر دون جهاز التنفس الاصطناعي. وكانت الآثار الجانبية الخطيرة والالتهابات الجديدة أقل أيضًا لدى المجموعة التي أعطيت العلاج المركب.

وأمس الجمعة، أعلن وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، أن الولايات المتحدة قد تبدأ الإثنين بإعطاء أول دفعة من الأميركيين لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكوفيد-19.

وقال عازار لوسائل إعلامية إن العمل جار الآن لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل الأخيرة، وذلك بعد تصويت لجنة خبراء ووكالات تنظيمية بالموافقة على منح اللقاح، الذي يتم أخذه على جرعتين، ترخيصًا للاستخدام الطارئ للأشخاص فوق 16 سنة.