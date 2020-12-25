أميركا قد تحتاج لتطعيم 90% من السكان لتحقيق مناعة القطيع

شدد مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، د. أنتوني فوسي، على أن 90 بالمائة من الأمريكيين قد يحتاجون إلى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)؛ من أجل اكتساب مناعة القطيع، لافتا إلى أنه كلما كان المرض معديًا، كان معدل التطعيم أعلى.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدكتور فوسي أحد أبرز الأطباء الأمريكيين، لصحيفة "نيويورك تايمز" واسعة الانتشار في البلاد، أمس الخميس.

وأشار فوسي إلى أنه كان قد ذكر سابقًا أن نطاق مناعة القطيع يتراوح بين 70-75 بالمائة، مبينًا أنه كلما كان المرض معديًا، كان معدل التطعيم أعلى، على حد تعبيره.

كما لفت إلى أنهم وضعوا من قبل تقديرات لمعدل التطعيم المطلوب لمناعة القطيع في حدود 70 في المائة تماشيا مع البيانات الأولية، مضيفًا: "لكن لا نعرف الرقم الحقيقي لتحقيق تلك المناعة ، غير أنني أعتقد أنه يتراوح بين 70 و 90 في المائة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" أنه تم إعطاء أول مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة خلال 10 أيام فقط من حملة التطعيم الواسعة؛ الأسبوع الماضي.

وقال مدير المركز، روبرت ريدفيلد في بيان صحافي: "بينما نحتفل بهذا الإنجاز التاريخي، فإننا نعترف أيضًا بالمسار الصعب الذي ينتظرنا.. يوجد حاليًا إمداد محدود من لقاح كورونا في البلاد، لكن الجرعات ستزداد في الأسابيع والأشهر القادمة".

وأضاف المركز أن عدد اللقاحات الموزعة يشمل جرعات من لقاح شركة "مودرنا" الأمريكية، واللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، لكن حصيلة الجرعات التي يتم تناولها تشمل فقط اللقاح الأخير.

وتهدف إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لإعطاء 20 مليون أميركي أول جرعة من اللقاح حتى نهاية العام الجاري.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول على مستوى العالم من حيث الإصابات بكورونا والوفيات الناجمة عنها، بأكثر من 19 مليون إصابة، وأكثر من 336 ألف وفاة، وفق موقع "وورلدميترز".