ما هي أبرز خصائص لقاح "أسترازينيكا" - "أكسفورد" ضد كورونا؟

صادقت الهيئة الناظمة للأدوية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، على لقاح "أسترازينيكا" - "أكسفورد"، لتصبح بريطانيا بذلك أول بلد يعطي الضوء الأخضر للّقاح، ما يمنح دفعا لحملة التلقيح. وهناك خصائص تميز هذا اللقاح، وأبرزها كلفته المتدنية وسهولة تخزينه.

وتقارب كلفته الضئيلة 2,50 يورو للجرعة الواحدة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

كذلك، هو سهل التخزين إذ يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافا للقاحي موديرنا وفايزر - بيونتيك اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني.

وهذا الأمر يسهّل التلقيح على نطاق واسع.

وأعلن المدير العام لمختبرات أسترازينيكا، باسكال سوريو، أن اللقاح قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تسببت بفورة إصابات جديدة في بريطانيا.

وقال سوريو لصحيفة "صنداي تايمز": "نرى في الوقت الراهن أن اللقاح يفترض أن يكون فعالا" ضد السلالة الجديدة "لكن لا يمكن التأكد من ذلك، وبالتالي سنقوم بتجارب".

وأكد أنه تم إعداد صيغ جديدة تحسبا لأي احتمال، مبديا أمله بألا تدعو الحاجة إلى استخدامها لكنه أضاف "يحب أن نكون على استعداد".

بوريس جونسون يحمل قارورة لقاح أكسفورد - أسترا زينيكا (أ ب)

وقامت مجموعة أسترازينيكا البريطانية بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح فايزر - بايونتيك الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، وتم حقن أكثر من 600 ألف شخص به حتى الآن.

وأوصت المملكة المتحدة على مئة مليون جرعة ستتوافر 40 مليونا منها بحلول نهاية آذار/مارس، على أن يبدأ التلقيح به في 4 كانون الثاني/ يناير في البلد الذي يعتبر من الأكثر تأثرا بالوباء مع تسجيله أكثر من 71 ألف وفاة.

وأعلنت مختبرات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالى ثلاثة مليارات جرعات من لقاحها عبر العالم في 2021.

ويعتمد لقاح أسترازينيكا على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ. وهو أول لقاح صادقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرجعية على نتائجه لجهة الفعالية في 8 كانون الأول/ ديسمبر، معلنة في البيانات التي نشرتها أن لقاح أسترازينيكا "آمن".

والتأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة، فمن أصل 23754 متطوعا شاركوا في التجارب، سجل شخص واحد تلقى اللقاح "تأثيرا خطيرا قد يكون مرتبطا" بالحقنة، بحسب البيانات الصادرة في المجلة.

وأصيب ذلك الشخص بالتهاب نادر في النخاع الشوكي، ما أدى إلى وقف التجارب بشكل موقت في مطلع أيلول/ سبتمبر.

وأعلن المختبر البريطاني في تشرين الثاني/ نوفمبر، لدى كشف النتائج المرحلية للتجارب السريرية، أن لقاحه فعال بنسبة متوسطة قدرها 70%، في مقابل أكثر من 90% للقاحي فايزر - بايونتيك وموديرنا.

لكن هذا المتوسط كان ينطوي على تباين كبير بين طريقتين متّبعتين، إذ ترتفع نسبة الفاعلية إلى 90% لدى المتطوعين الذين تلقوا في المرة الأولى نصف جرعة وبعد شهر جرعة كاملة، وينخفض إلى 62% لدى مجموعة ثانية تم تلقيحها بجرعتين كاملتين.

وأثارت هذه النتائج انتقادات لأن التلقيح بنصف جرعة تم بالخطأ، في حين أن الطريقة الثانية لم تطبق سوى على مجموعة محدودة، ما دفع المختبرات إلى الإعلان في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إجراء "دراسات إضافية" للتثبت من النتائج.

وقال باسكال سوريو لصحيفة "صنداي تايمز"، يوم الأحد الماضي: "نعتقد أننا وجدنا الصيغة الناجحة وكيف نتوصل إلى فاعلية تبلغ بعد جرعتين مستوى اللقاحات الأخرى".