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الصحة العالمية ترخّض استخدام لقاح "فايزر- بايونتيك"

تاريخ النشر: 31/12/2020 - 23:55

الصحة العالمية ترخّض استخدام لقاح "فايزر- بايونتيك"
(أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

منحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 على لقاح "فايزر-بايونتيك"، في خطوة من شأنها تسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة، وفق ما جاء في بيان للوكالة الأممية.

وقالت المسؤولة عن الحصول على الادوية في منظمة الصحة العالمية، ماريانجيلا سيماو، في بيان "هذه خطوة إيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19".

وهذه الآلية، التي يمكن ان تلجأ اليها المنظمة في حالات الطوارىء الصحية، تتيح للدول التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بان تحدد سريعا فاعلية أي دواء، ان تحصل على وسائل علاج بسرعة اكبر.

والآلية تتيح أيضا لليونيسف، الوكالة الاممية المكلفة قسما كبيرا من الجانب اللوجستي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد في العالم، وللمنظمة الاميركية للصحة، ان تشتريا اللقاح لتوزيعه على الدول الفقيرة، بحسب البيان.

وشددت سيماو على الحاجة "الى جهد اكبر للتمكن من توفير كمية كافية من اللقاحات تلبي حاجات الشعوب ذات الأولوية في كل انحاء العالم".

وتمت اجازة استخدام لقاح "فايزر-بايونتيك" منذ اسابيع عدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتلقى ملايين الأشخاص هذا اللقاح، الذي تقدر فاعليته بنسبة 95 في المئة ويتطلب حفظه حرارة لا تقل عن ثمانين درجة مئوية تحت الصفر، الامر الذي يجعل تخزينه وتوزيعه اكثر صعوبة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لقاح
#كورونا
#فايزر
#ترخيص
#الصحة العالمية

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