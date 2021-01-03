60 بؤرة تفش لإنفلونزا الطيور بفرنسا

عرب ٤٨/ أ ف ب

رصدت فرنسا 61 بؤرة لتفشي انفلونزا الطيور في الأول من كانون الثاني/يناير، معظمها في منطقة لاند (جنوب غرب)، وهي زيادة بـ40 بؤرة في غضون أيام، وفق أحدث تقرير لوزارة الزراعة، اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان إن 48 من 61 بؤرة مؤكدة تقع في مقاطعة لاند، وهي منطقة تعرف بإنتاج كبد الإوز المسمن.

وأفاد التقرير الأخير الذي نشر في 29 كانون الأول/ديسمبر بوجود 21 بؤرة لإنفلونزا الطيور في كل أنحاء فرنسا.

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن تمديد النطاق الذي يمكن للسلطات المحلية بموجبه أن تأمر بذبح الطيور الموجودة حول بؤر تفشي الوباء وقائيا، وفقا لمرسوم نشر الأحد في الجريدة الرسمية.

واستنكرت النقابات الزراعية الذبح الوقائي للحيوانات السليمة واعتبرته خطوة "غير فعالة من الناحية الصحية كما أنها غير مقبولة أخلاقيا".