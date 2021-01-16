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"فايزر" و"بايونتيك": تأخير توزيع اللقاحات لن يتجاوز الأسبوع

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 17:44

"فايزر" و"بايونتيك": تأخير توزيع اللقاحات لن يتجاوز الأسبوع
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت شركة "فايزر" الأميركية بالشراكة مع مختبر "بايونتيك" الألماني، السبت، "خطة" من شأنها أن تسمح بالحدّ من مدة تأخير تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجدّ إلى أسبوع فقط، في وقت تخشى أوروبا تباطؤ تسليم الجرعات لمدة "ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن "فايرز وبايونتيك طوّرتا خطة ستسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتزويد عدد أكبر من الجرعات في الفصل الثاني" من العام.

وأضافتا "سنعود إلى الجدول الزمني الأساسي لعمليات التسليم في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أسبوع 25 كانون الثاني/يناير، مع زيادة عمليات التسليم بدءًا من أسبوع 15 شباط/ فبراير".

وأشارت المجموعتان إلى أنه "من أجل القيام بذلك، باتت بعض التعديلات على عملية الإنتاج ضرورية".

وكانت "فايزر و"بايونتيك" حذرتا، يوم الجمعة، بشكل غير متوقع من أنهما لن تتمكنا من تسليم دول الاتحاد الأوروبي، حتى مطلع شباط/ فبراير، الكميات المتفق عليها أسبوعيًا.

وتحدثت برلين عن خفض الوتيرة لمدة تراوح بين "ثلاثة وأربعة أسابيع".

وفي بيانهما الأخير، أوردت الشركتان أن مصنعهما في بلجيكا "سيشهد خفضًا مؤقتًا لعدد الجرعات المنتجة الأسبوع المقبل".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فايزر
#بايونتيك
#فيروس كورونا
#تباطؤ توزيع اللقاحات

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